Torino-Udinese oggi, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Il lunghissimo fine settimana di Serie A, dopo le sfide degli scorsi giorni, vedrà disputarsi quest’oggi il match tra Torino e Udinese, valido per la 23esima gironata, che allo Stadio Olimpico metterà di fronte due formazioni a caccia di punti, per obiettivi diversi, con i granata che aspirano all’Europa, mentre i friulani cercano di lasciarsi alle spalle la zona rossa della classifica.

La partita si giocherà domenica 10 febbraio 2019 alle ore 15.00 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (253 del satellite), ma sarà visibile anche anche in streaming su tutti i dispositivi dotati di connessione internet come pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma in abbonamento Sky Go.

Il programma della partita:

Domenica 10 febbraio 2019

Ore 15 Torino-Udinese

Sky Sport, Sky Go

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon, Aina; Iago Falque, Baselli; Belotti.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Opoku, Mandragora, Fofana, D’Alessandro; Pussetto, Lasagna.

