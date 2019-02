Atalanta-Milan in tv, orario d’inizio e su che canale vederla. Le probabili formazioni

Giornata importante per il campionato di Serie A di calcio italiano: va in scena la 23ma giornata, con l’atteso derby di sabato sera in terra lombarda. A sfidarsi sono infatti in quel di Bergamo Atalanta e Milan. Scontro diretto importantissimo anche in chiave classifica, con i padroni di casa che sopravanzano i cugini bergamaschi di solo un punto. Andiamo a scoprire programma, orario d’inizio e come seguire in TV la partita.

Serie A 2018-2019

Sabato 16 febbraio

Ore 20.30

Atalanta-Milan

Diretta streaming su DAZN

Probabili formazioni Atalanta-Milan

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

