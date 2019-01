VIDEO Petra Vlhova batte Mikaela Shiffrin, che vittoria nello slalom di Flachau

Petra Vlhova ha vinto lo slalom di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La slovacca ha sconfitto Mikaela Shiffrin per 15 centesimi, nonostante l’influenza ha disputato una seconda manche stellare e ha inflitto un pesante ko alla favorita statunitense ottenendo un bellissimo successivo tra i pali stretti nella grande classica in notturna sulle nevi austriache. Di seguito il VIDEO della gara di Petra Vlhova a Flachau.

VIDEO VITTORIA PETRA VLHOVA A FLACHAU:

CAPOLAVORO DI PETRA VLHOVA 🔥👏😍 Dopo sette vittorie di fila, Mikaela Shiffrin cede lo scettro in slalom: rimonta stupenda di Petra Vlhova a Flachau al terzo successo in pochi giorni 💪 #EurosportSCI pic.twitter.com/WyVnjncaOV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 8, 2019

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com