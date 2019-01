Tiro a volo, l’Italia inizia la stagione: i convocati per le gare di Rabat. Spiccano Giovanni Pellielo e Jessica Rossi

La stagione 2019 del tiro a volo scatterà il prossimo 15 marzo con la prima tappa della Coppa del Mondo ad Acapulco (Messico) ma ovviamente le Nazionali stanno già scaldando i motori per affrontare al meglio la stagione in cui verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia parteciperà al Gran Premio Internazionale del Marocco, in programma dal 31 gennaio al 4 febbraio a Rabat. Questi gli azzurri convocati dal DT Alberto Pera:

Emanuele Buccolieri

Mauro De Filippis

Massimo Fabbrizi

Erminio Frasca

Giovanni Pellielo

Simone Lorenzo Prosperi

Alessia Iezzi

Maria Lucia Palmitessa

Giulia Pintor

Jessica Rossi

Erica Sessa

Silvana Maria Stanco

Foto: FITAV