Speed Skating, Coppa del Mondo Hamar 2019: in Norvegia spazio agli sprinter ed alle gare long distance

La Coppa del Mondo di speed skating sbarca in Norvegia per la tappa di Hamar, che si svolgerà tra l’1 ed il 3 febbraio: il weekend di gare prevede i 3000 femminili ed i 5000 maschili venerdì 1, 500 e 1000 maschili e femminili sabato 2, e 500 e 1500 maschili e femminili domenica 3. Non ci saranno dunque mass start e gare a squadre.

Nei 500 metri femminili l’austriaca Vanessa Herzog, bravissima a sopravanzare la nipponica Nao Kodaira, dovrà difendere il primato in classifica, mentre sulla stessa distanza al maschile la lotta appare ristretta anche in questo caso a due soli atleti, il nipponico Tatsuya Shinhama ed il russo Pavel Kulizhnikov, in rimonta sull’avversario.

Sui 1000 metri maschili sarà gara a tre tra il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, l’olandese Kjeld Nuis ed ancora il russo Pavel Kulizhnikov, mentre tra le donne si rinnova il duello che ha infiammato le ultime due tappe tra la statunitense Brittany Bowe e la nipponica Miho Takagi.

Sui 1500 metri femminili si rinnoverà la sfida a tre che in pratica ha monopolizzato la Coppa fino ad ora tra l’olandese Ireen Wust, la nipponica Miho Takagi e la statunitense Brittany Bowe, mentre tra gli uomini la lotta è potenzialmente aperta a nove atleti, ma il nipponico Seitaro Ichinohe ed il russo Denis Yuskov hanno un minimo vantaggio sugli avversari.

Nelle classifiche long distance al femminile ci sono ancora quattro atlete che possono realmente aspirare al primato, ma la più regolare appare essere la canadese Isabelle Weidemann, mentre tra gli uomini potrebbero essere in cinque ancora in gara per il successo finale e il più accreditato al momento sembra essere il russo Alexander Rumyantsev.

Foto: Vladislav Gajic shutterstock