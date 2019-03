Speed skating, Finali Coppa del Mondo Salt Lake City 2019: Francesca Lollobrigida quarta nella mass start e terza in classifica

Nelle Finali di Coppa del Mondo di speed skating, appena terminate a Salt Lake City (USA), oggi c’era grande attesa per le mass start, in particolare per quella femminile: Francesca Lollobrigida purtroppo non riesce a conquistare la Coppa nonostante fosse in testa alla classifica alla vigilia della gara odierna. Nella prova maschile Andrea Giovannini è decimo in graduatoria.

Nella mass start femminile Francesca Lollobrigida chiude quarta e non riesce a difendere il primato in classifica: la Coppa va alla sudcoreana Bo-Reum Kim, oggi seconda, con 478 punti, davanti alla vincitrice odierna, l’olandese Irene Schouten, che si ferma a 456. L’azzurra chiude in terza posizione a quota 414.

Nella mass start maschile Andrea Giovannini chiude 15° nella prova odierna ed è decimo con 348 nella graduatoria vinta dal sudcoreano Cheonho Um con 535 punti davanti al belga Bart Swings a quota 502. Terza piazza per il russo Ruslan Zakharov, che chiude molto staccato, a 434.

Nei 1500 metri femminili record del mondo della nipponica Miho Takagi, che chiude in 1:49.839 (pr. prec. Heather Bergsma 1:50.85), ma la Coppa va alla statunitense Brittany Bowe, che chiude a quota 378, mentre la giapponese si ferma a 331. Terza piazza per l’olandese Ireen Wust con 303.

Nei 1500 metri maschili record del mondo dell’olandese Kjeld Nuis in 1:40.176 (pr. prec. Denis Yuskov 1:41.02), ma la classifica viene vinta proprio dall’ex primatista mondiale, che si consola con la Coppa, con 319 punti, 40 in più rispetto al sudcoreano Min Seok Kim, mentre terzo chiude il nuovo detentore del primato, a quota 274.

Nei 500 metri femminili Coppa all’austriaca Vanessa Herzog con 708 punti, davanti alla nipponica Nao Kodaira, seconda a 600, ed alla russa Olga Fatkulina, terza a quota 587, infine nei 500 metri maschili vince la classifica il russo Pavel Kulizhnikov con 630 davanti al nipponico Tatsuya Shinhama, secondo a quota 594, ed al norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, terzo con 498.

Foto fornita da Francesca Lollobrigida