Sci alpino, Sofia Goggia: “Provo sentimenti contrastanti. So in che direzione debbo lavorare”

La discesa libera di Garmisch-Partenkirchen la vince l’austriaca Stephanie Venier, primo successo nella Coppa del Mondo di sci alpino, ma tutti gli occhi sono per Sofia Goggia. L’azzurra ha ottenuto, infatti, il secondo podio su due gare nell’arco di 24 ore dopo il rientro dall’infortunio al malleolo che l’aveva estromessa dal prendere parte alla stagione agonistica fino ad ora. C’è un filo di rammarico perchè, probabilmente, se la 26enne bergamasca non avesse commesso un errore sul Kandahar 1 forse avremmo assistito ad un risultato ancora migliore. Tuttavia, tenendo conto delle condizioni iniziali, è giusto sottolineare la portata di questa prova.

“Per me oggi è una giornata dai sentimenti contrastanti, perché da una parte c’è il secondo podio in due giorni che non mi può che rendere felice, dall’altra ci sono l’infortunio grave di una compagna di squadra (Federica Sosio, n.d.r.) e una serie di cadute pericolose. Non sono completamente soddisfatta della mia prestazione in gara, al traguardo sapevo dove avevo sbagliato, ma ho fatto la mia gara e ho rispettato le consegne, a parte il salto, dove sono andata ancora lunga, e anche le curve successive le ho fatte un po’ sfasate. Ma va bene così, ovviamente rientrare e fare due podi di consecutivi non può che darmi grande fiducia in me stessa ed enorme sicurezza. Questi due giorni sono serviti soprattutto per capire in quale direzione devo lavorare – ha dichiarato Goggia (fonte: Fisi), aggiungendo: “Ringrazio la federazione e tutto lo staff tecnico che mi hanno permesso di tornare in alto praticamente da subito, se penso che tre settimane fa non riuscivo neppure a mettere lo scarpone. Le cadute di tante atlete e la gara dichiarata conclusa in anticipo? Il primo obiettivo deve essere quello di garantire la sicurezza di tutte, oggi ho trovato un po’ strano che abbiano fermato le partenze dopo tre passaggi per limare il salto“, ha sottolineato la campionessa olimpica di PyeongChang in discesa.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com