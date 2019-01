Sci alpino, Slalom Zagabria 2019: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Si disputerà domani lo slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Si tratta del primo slalom di una lunga serie che percorrerà tutto il mese di gennaio, con una grande quantità di punti in palio per la classifica generale.

Il dominatore della classifica di Coppa, Marcel Hirscher (Austria), è di scena con il numero 4 nella prima manche, in mezzo ad Andre Myhrer (Svezia) e Marco Schwarz (Austria). Piuttosto nutrito il contingente italiano in terra croata: con il numero 12 c’è Manfred Moelgg, vincitore su queste nevi due anni fa, con il 16 parte Stefano Gross, con il 16 Stefano Gross, con il 36 Alex Vinatzer, con il 43 un ritrovato Giuliano Razzoli, con il 51 Fabian Bacher e infine, con il 56, Riccardo Tonetti.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. Potrete seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento. Di seguito il programma completo e la startlist con tutti i pettorali di partenza.

DOMENICA 6 GENNAIO

Ore 12:15 – Prima manche slalom speciale Zagabria

Ore 15:30 – Seconda manche slalom speciale Zagabria

STARTLIST

1 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR

2 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI

3 MYHRER Andre 1983 SWE

4 HIRSCHER Marcel 1989 AUT

5 SCHWARZ Marco 1995 AUT

6 YULE Daniel 1993 SUI

7 MATT Michael 1993 AUT

8 PINTURAULT Alexis 1991 FRA

9 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA

10 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR

11 NEUREUTHER Felix 1984 GER

12 MOELGG Manfred 1982 ITA

13 MEILLARD Loic 1996 SUI

14 FELLER Manuel 1992 AUT

15 RYDING Dave 1986 GBR

16 GROSS Stefano 1986 ITA

17 AERNI Luca 1993 SUI

18 NOEL Clement 1997 FRA

19 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA

20 HARGIN Mattias 1985 SWE

21 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT

22 LIZEROUX Julien 1979 FRA

23 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR

24 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR

25 DIGRUBER Marc 1988 AUT

26 DOPFER Fritz 1987 GER

27 HADALIN Stefan 1995 SLO

28 STRASSER Linus 1992 GER

29 VIDOVIC Matej 1993 CRO

30 SIMONET Sandro 1995 SUI

31 ROCHAT Marc 1992 SUI

32 ZAMPA Adam 1990 SVK

33 ENGEL Mark 1991 USA

34 JUNG Donghyun 1988 KOR

35 BROWN Phil 1991 CAN

36 VINATZER Alex 1999 ITA

37 RODES Istok 1996 CRO

38 STEHLE Dominik 1986 GER

39 TAYLOR Laurie 1996 GBR

40 NARITA Hideyuki 1993 JPN

41 STROLZ Johannes 1992 AUT

42 ZLATKOV Kamen 1997 BUL

43 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA

44 NEF Tanguy 1996 SUI

45 KOLEGA Elias 1996 CRO

46 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE

47 READ Erik 1991 CAN

48 HOLZMANN Sebastian 1993 GER

49 LUITZ Stefan 1992 GER

50 KETTERER David 1993 GER

51 BACHER Fabian 1993 ITA

52 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS

53 LEITGEB Richard 1994 AUT

54 PHILP Trevor 1992 CAN

55 del CAMPO Juan 1994 ESP

56 TONETTI Riccardo 1989 ITA

57 ZUBCIC Filip 1993 CRO

58 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS

59 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN

60 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE

61 POPOV Albert 1997 BUL

62 KRANJEC Zan 1992 SLO

63 KOLEGA Samuel 1999 CRO

64 NIKIC Leon 1999 CRO

65 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL

66 BIALOBRZYCKI Dominik 1995 POL

Foto: Valerio Origo