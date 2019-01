Sci alpino, Gigante Maribor 2019: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Ultimo appuntamento prima dei Mondiali per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Maribor si comincia da domani con il gigante e poi spazio sabato allo slalom. Favorita numero uno sicuramente Mikaela Shiffrin, che ha l’obiettivo di allungare in testa alla classifica di specialità e soprattutto vuole confermarsi dopo la netta vittoria ottenuta nell’ultimo gigante di Kronplatz. L’americana ha un vantaggio di dieci punti sulla francese Tessa Worley, che è sicuramente la principale avversaria di Shiffrin per la vittoria di domani. La transalpina è stata anche l’ultima vincitrice in quel di Maribor nel 2017, quando si impose davanti a Sofia Goggia e Lara Gut.

Attualmente in terza posizione nella classifica di specialità c’è Federica Brignone, che ha solo 45 punti da recuperare a Mikaela Shiffrin. Purtroppo però la valdostana non sarà al 100% dopo la caduta nella discesa di Garmisch. Il problema al ginocchio si fa ancora sentire ma l’azzurra vorrà provarci. Fari puntati anche su Goggia che, reduce dai due secondi posti in superG e in discesa sulle nevi tedesche, sarà al cancelletto di partenza di questa gara, con alcune risposte da avere. L’Italia punterà moltissimo anche su Marta Bassino, tornata sul podio a Kronplatz e reduce anche da una bella prestazione in SuperG sulla Kandahar. Di seguito il programma:

IL PROGRAMMA DEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR – COPPA DEL MONDO 2019

La copertura televisiva dell’evento sarà garantita da Eurosport, in streaming su Eurosport Player, oltre che su RaiSport e sulla piattaforma internet della tv di Stato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le manche:

Venerdì 1° febbraio

ore 10.00 Prima manche Gigante femminile a Maribor (Slovenia)

ore 13.00 Seconda manche Gigante femminile a Maribor (Slovenia)

LA STARTLIST DEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR – COPPA DEL MONDO 2019

1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

3 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

5 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

7 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

9 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

10 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol

11 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

12 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

13 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

14 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

15 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

break

16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

17 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

18 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

19 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

20 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl

21 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

22 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol

break

23 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

24 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

25 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Head

26 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Fischer

27 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

28 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

29 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

30 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli

break

31 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

32 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar

33 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

34 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

35 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

36 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic

37 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

38 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

39 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN Head

40 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic

41 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

42 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

43 56282 RESCH Stephanie 1995 AUT Rossignol

44 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

45 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

46 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

47 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli

48 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

49 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

50 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

51 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

52 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Fischer

53 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

54 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment

55 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol

56 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

57 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

58 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG

59 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol

60 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl

61 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

62 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

63 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

64 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl

65 565453 AJLEC Desiree 1996 SLO

66 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

67 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

68 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

69 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

70 435401 CZAPSKA Zuzanna 1998 POL

71 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

72 959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com