Sci alpino, discesa Wengen 2019: lo spettacolo della Lauberhorn. Paris e Innerhofer puntano alla vittoria

La Lauberhorn. Basta veramente solo il nome e si entra già nella storia della Coppa del Mondo. Domani è il giorno della discesa di Wengen, una delle grandi classiche del Circo Bianco. La discesa più lunga con i suoi 4 chilometri, con il mitico salto Hundschopf e lo spettacolare passaggio del Wasserstation tunnel, con gli sciatori che attraversano una galleria con sopra la rete ferroviaria.

E’ semplicemente la storia dello sci, un tracciato che ha veramente pochi eguali al mondo per spettacolarità ed importanza. Domani Wengen, ed il prossimo sabato Kitzbuhel: chi realizza la doppietta entra di diritto nella leggenda. Chi sogna questa straordinaria impresa è Dominik Paris, che ha un sentimento speciale per la Streif, mentre non ha mai vinto in quel di Wengen. Nelle prove l’altoatesino è andato fortissimo e si presenta tra i principali favoriti per la gara di domani.

Restando in casa Italia anche Christof Innerhofer punta al grande risultato dopo aver chiuso al secondo posto in quel di Bormio proprio alle spalle del compagno di squadra. L’Italia si gioca due carte veramente importanti e la squadra azzurra è arrivata a Wengen in grande forma e con tante ambizioni. Va ricordato che Paris ed Innerhofer sono rispettivamente terzo e quarto nella classifica di specialità e possono ancora lottare per la Coppa.

Ovviamente c’è grande attesa per i padroni di casa , perché per uno svizzero vincere a Wengen vale come conquistare un Mondiale. Beat Feuz, leader della classifica di discesa, ha vinto lo scorso anno e sogna di ripetersi, ottenendo così la terza vittoria della carriera sulla Lauberhorn. Dalla Svizzera si passa alla vicina Austria, che si presenta con un vero e proprio squadrone con le due punte di diamante che sono Max Franz e Vincent Kriechmayr.

Ovviamente non vanno dimenticati i norvegesi. Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud cercano il riscatto dopo le deludenti prestazioni di Bormio e attenzione anche al possibile inserimento nelle posizioni di vertice di Aleksander Aamodt Kilde. Domani si scrive un’altra pagina di storia e la speranza è quella che le condizioni climatiche non rovinino uno spettacolo assicurato, con partenze abbassate o gare sprint. Wengen è pronta per un’altra gara da leggenda.

Foto: Barni/Shutterstock