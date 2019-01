Sci alpino, Coppa Europa 2019: Lindy Etzensperger vince il gigante di Tignes, Melesi sesta, Zenere ottava

La svizzera Lindy Etzensperger si è aggiudicata il gigante femminile di Tignes (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. L’elvetica ha chiuso con il tempo totale di 1:42.94 completando una splendida rimonta nella seconda manche, dopo aver chiuso al settimo posto la prima. Sul podio anche la norvegese Kaja Norbye a 62 centesimi, al comando al termine della prima discesa, mentre al terzo posto si è classificata l’austriaca Michaela Heider a 69.

Quarta posizione per la finlandese Erika Pykalainen a 77 centesimi, quinta per la norvegese Maria Therese Tviberg a 82, dopo essere risalita ben otto gradini nella seconda manche, quindi sesta per la prima delle italiane: Roberta Melesi a 91. Conclude la prova in settima posizione la norvegese Marte Monsen a 1.12 (era seconda dopo la prima manche) mentre è ottava la nostra Asja Zenere a 1.32. Completano la top ten le due svizzere Camille Rast e Rahel Kopp, rispettivamente a 1.46 e 1.50.

Le altre italiane: 13esima Jole Galli a 1.61, 15esima Elisa Platino a 1.92, 18esima Sofia Puzzato a 2.19 (dopo aver recuperato ben 12 posti nella seconda prova), 20esima Francesca Fanti a 2.50, 23esima Carlotta Saracco a 2.88, 26esima Elena Sandulli a 3.23. Non ha completato la seconda manche, invece, Valentina Cillara Rossi.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: sci alpino-roberta melesi-fb melesi