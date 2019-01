Scherma, Coppa del Mondo 2019: spadiste azzurre quinte a L’Avana

Quinto posto per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a L’Avana (Cuba). Un quartetto azzurro rivoluzionato e molto giovane (Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Alice Clerici e Roberta Marzani) è stato sconfitto nei quarti di finale dalla Russia per 42-36, dovendo così dire addio alla possibilità di lottare per il podio.

L’Italia aveva esordio con Hong Kong, vincendo per 33-31, mentre nelle sfide per i piazzamenti sono arrivate due belle vittorie contro Corea del Sud (41-37) e gli Stati Uniti (42-33).

Il successo finale è andato all’Estonia, che ha vinto all’ultima stoccata contro la Polonia per 34-33. Sul podio è salita anche la Russia, che ha regolato nella finalina la Cina con il punteggio di 42-35.

Foto: Bizzi Federscherma