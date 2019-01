Scherma, Coppa del Mondo 2019: il ritorno in pedana degli sciabolatori a Varsavia

Dopo tre mesi tornano in pedana gli sciabolatori. Era addirittura dall’esordio stagionale di novembre ad Algeri che non ripartiva la Coppa del Mondo di sciabola maschile.

In Algeria grandi protagonisti erano stati Luigi Samele ed Enrico Berrè che avevano chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto in una gara che ha visto anche i due coreani Ha Hansol (primo) e Oh Sanguk (terzo). La Corea del Sud è la grande dominatrice della sciabola maschile mondiale ed inoltre a Varsavia da cinque anni consecutivi vince sempre uno schermidore sudcoreano.

L’ultimo successo non asiatico risale al 2014, anno del trionfo di Aldo Montano. Il livornese farà parte del quartetto che vuole tornare sul podio nella prova a squadre, dopo averlo mancato ad Algeri. Ci sarà anche Luca Curatoli, altro possibile grande protagonista nella prova individuale.

Oltre a Gu Bongil, Kim Junghawn, Oh Sanguk e Ha Hanol, tutti e quattro super favoriti, ci sono anche altri candidati per la vittoria finale come l’americano Eli Dershwitz o il russo Karel Ibragimov. Sarà comunque come sempre un tutti contro la Corea del Sud.

Foto: Bizzi Federscherma