Perugia-Tours, Champions League volley 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi mercoledì 30 gennaio (ore 20.30) si gioca Perugia-Tours, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley maschile. Al PalaBarton andrà in scena una partita fondamentale per le sorti dei Block Devils nella massima competizione continentale per importanza: i Campioni d’Italia vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva per rafforzare ulteriormente il primo posto in classifica e avvicinarsi alla qualificazione ai quarti di finale, la formazione francese è un po’ con le spalle al muro e a va a caccia del colpaccio in trasferta.

I ragazzi di Lorenzo Bernardi, che sono ritornati in testa in campionato, partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare un avversario contro cui hanno sofferto nell’ultima occasione. Ci ci si affiderà alle bordate di Aleksandar Atanasijevic e Wilfredo Leon, alla regia di De Cecco, ai muri di Podrascanin e alla solidità di Lanza per portare a casa il successo e per compiere un passo importante verso l’ingresso tra le migliori otto squadre d’Europa.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Perugia-Tours, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PERUGIA-TOURS: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO:

20.30 Sir Colussi Sicoma Perugia vs Tours VB

PERUGIA-TOURS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: Ettore Griffoni