Hockey pista, Serie A1 2019: Lodi vince col brivido, al Valdagno il terzo posto

Giornata numero 16 per la Serie A1 di hockey pista e nuovo successo per la capolista Lodi, che soffre tantissimo contro un Vercelli in giornata di grazia, che passa in vantaggio 2-0, si fa rimontare sul 2-3, ma pareggia a nove minuti dalla fine. I campioni d’Italia non si danno però per vinti, e con 2’45” da giocare timbrano il definitivo 4-3, messo a segno da Alessandro Verona.

In seconda piazza resiste il Forte dei Marmi, che con una quaterna di Federico Ambrosio supera 5-3 la TeamServiceCar Monza, mentre il Valdagno si riprende il terzo posto, sconfiggendo nello scontro diretto il Lanaro Breganze per 5-3, con tripletta di Dario Gimenez.

Punti importanti anche per Viareggio, capace di strapazzare 7-2 il Sandrigo, con Follonica che torna a sorridere, piegando 5-4 la Ubroker Scandiano, al termine di una sfida molto tirata, e decisa da Marco Pagnini nelle battute finali. Chiude il quadro il 6-4 del Bassano sul Thiene, con i giallorossi che si allontanano dalla penultima posizione della classifica.

I risultati di giornata:

Giornata 17 29/01/2019 20:45 HOCKEY VALDAGNO 1938 LANARO FAIZANE’ BREGANZE 5 – 2 29/01/2019 20:45 CARISPEZIA SARZANA GSH TRISSINO 4 – 6 29/01/2019 20:45 TEAMSERVICECAR MONZA B&B SERVICE FORTE DEI MARMI 3 – 5 29/01/2019 20:45 IMPREDIL FOLLONICA UBROKER SCANDIANO 5 – 4 29/01/2019 20:45 CGC VIAREGGIO SANDRIGO HOCKEY 7 – 2 29/01/2019 20:45 AMATORI VERCELLI AMATORI WASKEN LODI 3 – 4 29/01/2019 20:45 STEMA UVP BASSANO HOCKEY THIENE 6 – 4

Foto: pagina Facebook Breganze