Pallanuoto, Serie A1 2019: vincono le prime Brescia e Pro Recco. Sorprese Trieste e Lazio, sofferenza Sport Management

La prima giornata di ritorno del massimo campionato italiano di pallanuoto riserva due sorprese: la Lazio batte l’Ortigia per 9-8 al termine di una gara tiratissima, e il Trieste supera il Quinto per 10-9. Accarezza il colpaccio la Roma, che esce sconfitta 9-8 dalla trasferta a Busto Arsizio contro la Sport Management, terza forza del torneo.

Vincono facilmente le due di testa, con la Pro Recco che asfalta 16-3 il Bogliasco nel derby e il Brescia che passa 4-13 a Casoria contro il Napoli. Nelle altre due sfide di giornata il Posillipo rafforza il quarto posto passando a Catania per 8-13, mentre la Florentia è ora solitaria in quinta piazza dopo aver battuto il Savona per 9-3.

Di seguito tutti i risultati del turno odierno della Serie A1 di pallanuoto.

14^ Giornata – sabato 19 gennaio 2019

13:00 S.S. LAZIO NUOTO – C.C. ORTIGIA 9-8

16:00 NUOTO CATANIA – C.N. POSILLIPO 8-13

18:00 R.N. FLORENTIA – R.N. SAVONA 9-3

18:00 BANCO BPM SPORT MANAGEMENT – ROMA NUOTO 9-8

18:00 PRO RECCO N e PN – BOGLIASCO BENE 16-3

18:00 PALLANUOTO TRIESTE – IREN GENOVA QUINTO 10-9

20:00 C.C. NAPOLI – A.N. BRESCIA 4-13

Classifica

1 AN BRESCIA 39

1 PRO RECCO 39

3 SPORT MANAGEMENT 36

4 CN POSILLIPO 26

5 RN FLORENTIA 24

6 IREN GENOVA QUINTO 21

7 CC ORTIGIA 20

8 SS LAZIO NUOTO 19

9 PALLANUOTO TRIESTE 15

10 CC NAPOLI 13

11 ROMA NUOTO 12

12 RN SAVONA 11

13 NUOTO CATANIA 10

14 BOGLIASCO BENE 4

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carlo Cappuccitti LPS