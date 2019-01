LIVE Zaksa-Modena volley, Champions League 2019 in DIRETTA: 3-1, crollo dei Canarini in Polonia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ZAKSA-Modena, match valido per la Champions League 2019 di volley maschile. I Canarini volano in Polonia e cercano il colpaccio contro la squadra di Guarini, andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per le sorti di entrambe le squadre nella massima competizione continentale: gli emiliani vanno a caccia del successo che permetterebbe quantomeno di ipotecare il secondo posto e di rimanere in scia a Civitanova, i padroni di casa sono obbligati a vincere per rimanere in corsa. La qualificazione ai quarti di finale passa da questo incontro, gli uomini di Velasco sanno che non possono sbagliare e affronteranno questa trasferta con la massima concentrazione.

Modena è reduce dalla sofferta vittoria al tie-break contro Padova in campionato, la quarta forza della nostra SuperLega incontrerà una compagine che sta affrontando un buon momento di forma e che nel weekend ha alzato al cielo la Coppa Nazionale anche se due settimane è stata spazzata via dalla Lube in Champions League. Ivan Zaytsev e compagni se la dovranno vedere contro il sestetto di Toniutti, Deroo, Bieniek che possono mettere in difficoltà i giallobù: servirà il miglior Zar ma anche l’apporto di Urnaut e Bednorz.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di ZAKSA-Modena, match valido per la Champions League 2019 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

ZAKSA-MODENA 3-1. I Canarini crollano in Polonia, sconfitta pesantissima. La corsa verso i quarti di finale si complica.

25-22 Ace di Kaczmarek, lo Zaksa ha vinto.

24-22 Zaytsev murato da Szymura, due match-point per lo Zaksa.

23-22 Zaytsev di rabbia.

23-21 Errore in ricezione di Rossini e Urnaut.

22-21 Primo tempo di Wisniewski.

21-21 Fallo dello Zaksa!

21-20 Sliwka sbaglia il servizio.

21-19 Szymura chirurgico sulle mani alte del muro.

20-19 Kaczmarek passa sopra al muro a tre.

19-19 Pazzesco pareggio! Kaczmarek attacca largo!

19-18 Modena recupera un break! I Canarini ci credono. Gardini chiama time-out.

17-14 Lo Zaksa sta semplicemente giocando meglio, è più incisivo in attacco e Modena non riesce a passare.

11-10 La flash di Anzani sul servizio di Urnaut.

11-8 Muro di Wisniewski su Zaytsev, Modena è con le spalle al muro: momento critico.

8-7 Toniutti di seconda, Modena si difende in tutti i modi ma non basta.

7-7 Botta e risposta tra le due squadre.

5-5 Quarto set sul filo dell’equilibrio in questo avvio.

2.3 Bednorz e Zaytsev rispondono presenti.

2-0 Alzata in bagher sbagliata da Urnaut, subito il break dello Zaksa. Canarini in totale confusione.

1-0 Bednorz tira un aquilone, pessima partenza di Modena.

INIZIA IL QUARTO SET.

ZAKSA-MODENA 2-1. Ora ai Canarini serve la rimonta.

25-21 Lo Zaksa ha vinto il terzo set.

24-20 Urnaut annulla il primo.

24-19 Errore in ricezione di Modena, Kaczmarek chiude con una flash. Cinque set-point di Modena.

23-19 Szymura tira una sassata sul muro avversario, Modena sembra uscita dal campo.

22-19 Ace di Wisniewski, errore di Rossini. Zaksa avanti di tre punti, Velasco chiama il secondo discrezionale ma ora si fa davvero molto difficile.

21-19 Sliwka risponde con lo stesso colpo.

20-19 Sublime pipe di Bednorz.

20-18 Kaczmarek anche da posto 4, nessuno riesce a fermarlo. Lo Zaksa sta meritando il break di vantaggio. Velasco chiama time-out.

19-18 Urnaut trova il punto, Modena è aggrappata a ogni singola situazione.

19-17 Kaczmarek è dominante, nessuno riesce a fermarlo.

18-16 Sliwka trova un tocco del muro avversario.

17-16 Lo stesso Bednorz si riscatta prontamente con un fantastico diagonale.

17-15 Bednorz attacca malamente out, che contrattacco sprecato.

16-15 Lo stesso Kaczmarek serve un rete, uno dei suoi rari errori.

16-14 Kaczmarek implacabile da posto 2, l’opposto non sta sbagliando praticamente nulla.

15-14 Pronta replica di Zaytsev, che battaglia punto a punto. Modena continua a inseguire.

14-13 Christensoooooooon, giocata di seconda! Ci voleva.

14-12 Toniutti-Sliwka, il mancino va giù.

13-12 Per fortuna ci pensa Holt con un bel primo tempo.

13-11 Anche Bednorz non trova il campo dai nove metri.

12-10 Lo Zar però continua a sbagliare al servizio.

11-10 Zaytsev replica la giocata e mantiene Modena in scia.

11-9 Kaczmarek continua a giganteggiare, sberla sulle mani alte del muro e punto. Lo Zaksa conserva sempre il break di vantaggio.

10-9 Zaytsev la mette giù, lo Zar deve alzare le percentuali offensive.

10-8 Bednorz cerca le mani alte del muro ma questa volta non le trova. Un peccato perché Rossini si era reso protagonista di una fantastica difesa.

9-8 Splendido attacco in pipe di Bednorz, il polacco tiene Modena a galla.

9-7 Szymura sulle mani a muro di Zaytsev. Modena troppo sciupona in contrattacco, gli emiliani sono in difficoltà tecnica e mentale.

8-7 Ci pensa Anzani con un bel primo tempo.

8-6 Urnaut viene murato da Wisniewski, ora Modena è in grande difficoltà.

7-6 Ancora errore al servizio, questa volta sbaglia Holt.

6-5 Wisniewski vince il duello al centro con Holt.

5-5 Bednorz è il migliore in campo. Alzata tuttocampo di Christenson, il polacco non la spreca.

5-4 Bel primo tempo di Kalembka.

4-4 Christenson-Zaytsev, mani alte di Sliwka.

4-3 Ace di Szymura, Modena troppo disattenta. Urnaut e Rossini non si sono capiti.

3-3 Szymura sta giocando bene con i mani-fuori

2-3 Ancora Bednorz! Sfondato il muro.

2-2 Fantastico attacco potentissimo di Bednorz, pallone complicato ma lo schiacciatore lo colpisce bene e tira giù una sberla.

2-1 Szymura gioca bene con le mani del muro.

1-1 Primo tempo di Anzani.

1-0 Subito in rete il servizio di Christenson.

INIZIA IL TERZO SET.

ZAKSA-MODENA 1-1.

26-24 Zaytsev costretto a un impossibile attacco dalla seconda linea, pallone in rete. Lo Zaksa ha vinto il secondo set.

25-24 Ancora Kaczmarek, ha murato Urnaut. Ora il set-point è dello Zaksa. Ora time-out di Velasco.

24-24 Kaczmarek piazza un lungolinea difficilissimo e annulla il set-point.

23-24 MUROOOOOOOOOOOOOOO! ANZANIIIIIIIIIII! Stampato Sliwka. Set-point per Modena. Gardini chiama il discrezionale.

23-23 Errore al servizio dello Zaksa!

23-22 Bel mancino di Sliwka.

22-22 Urnauuuuuuuuuuuuuuuuuuut, che sberlaaaaaaaaa! Zatorski sbaglia in difesa. Gardini chiama il discrezionale. Modena ha rimesso in piedi il set.

22-21 Bel mani fuori di Bednorz.

22-20 Koppers buca il muro, Modena ha bisogno di un cambiopalla.

21-20 Dritto per dritto di Sliwka, non trova il tocco del muro! Che regalo…

21-19 Holt viene murato, attenzione! Velasco chiama time-out.

19-19 Lungolinea di Bednorz.

19-18 Kaczmarek bravissimo su una palla vagante, pallone sulle mani del muro.

18-18 Ma Wisniewski sbaglia il servizio successivo, si sta giocando molto poco. Tanti errori in questo secondo set.

18-17 Primo tempo di Wisniewski.

17-17 Sliwka però restituisce il favore.

17-16 Anche Holt serve in rete, Modena sta faticando troppo dai nove metri.

16-16 Sliwka commette invasione e si torna in parità!

16-15 Ora Zaytsev si sta caricando la squadra sulle spalle, altro vincente dello Zar.

16-14 Errore al servizio di Bednorz.

15-14 Zaytsev attacca bene sulle mani alte del muro.

15-13 Kaczmarek trova la profondità, lo Zaksa torna avanti di 2 punti.

14-13 Zaytsev serve in rete, i tre aces consecutivi del primo set sembrano un lontano ricordo.

13-13 Glaciale primo tempo di Holt.

12-12 Invasione di Szymura, Modena riacciuffa il pareggio.

12-11 Anzani sbaglia due primi tempi, allora Christenson fa da Bednorz che non sbaglia.

12-10 Szymura incontenibile da posto 4, lo Zaksa sta cercando di fare la partita e conserva il break di vantaggio.

11-10 Zaytsev si riscatta, bel vincente dell’opposto azzurro che passa in mezzo al muro.

11-9 Invasione a muro dei Canarini.

10-9 Bednorz fantastico dalla seconda linea, ottimo invece il suo inizio di parziale.

10-8 Zaytsev sta sbagliando troppo in questo avvio di set, altro errore offensivo.

9-8 Bel mani fuori di Sliwka.

8-8 Grande attacco in diagonale di Zaytsev dalla seconda linea, bella ricezione di Bednorz.

8-7 Pallone sul nastro, lo schiacciatore polacco sbaglia il servizio.

7-7 ACEEEEEEEEEEEEEE! Bednorz trova un tocco difensivo!

7-6 Christenson si rifugia da Bednorz, attacco rapidissimo dal posto 4 e chiusura veloce.

7-5 Il primo break dello Zaksa, ancora errore in attacco di Ivan.

6-5 Zaytsev sbaglia il servizio, pallone in rete.

5-5 Che missile dello Zar da posto 2, diagonale perfetto.

5-4 Fallo in attacco di Zaytsev.

4-4 L’opposto polacco questa volta non sbaglia il mani fuori.

3-4 MURO DI ANZANI! Perfetto su Kaczmarek.

2-3 Urnaut restituisce il favore dai nove metri.

1-3 Errore al servizio di Wisniewski.

1-2 Kaczmarek incontenibile col diagonale stretto, l’opposto tiene a galla lo Zaksa.

0-2 MUROOOOOOOOO! Zaytsev stampa Szymura.

0-1 Urnaut implacabile in fase offensiva.

INIZIA IL SECONDO SET.

ZAKSA-MODENA 0-1.

22-25 ZAYTSEV! Sassata dello Zar, attacco sublime e Modena vince il primo set.

22-24 MUROOOOOOOOOOOO! Bednorz stampa il subentrato Koppers! Due set-point per Modena.

22-23 Chirurgico primo tempo di Holt!

22-22 Urnaut vuole ricevere in palleggio e sbaglia, ace dello Zaksa che pareggia.

21-22 Kaczmarek tiene a galla la formazione polacca, Modena deve stare attenta.

20-22 Fantastico primo tempo di Anzani.

20-21 Zaytsev attacca out, il pallone colpisce il nastro e schizza via. Lo ZAKSA si avvicina, Velasco chiama time-out.

19-21 Szymura aggiusta un pallone difficilissimo, si inventa un attacco sul muro di Modena che si fa sorprendere.

18-21 Erroraccio al servizio di Wisniewski.

17-20 Sliwka però sbaglia il servizio seguente.

17-19 Sliwka trova il tocco del muro.

16-19 Sassata di Holt dai nove metri, Zatorski riceve lungo e Urnaut chiude di prima intenzione. Gardini chiama il secondo discrezionale.

16-18 In rete anche la battuta di Toniutti.

16-17 Fuori il servizio di Bednorz, è una battaglia punto a punto.

15-17 MUROOOOOOOO! Christenson stampa Sliwka.

15-16 Questa volta Bednorz sfonda il muro.

15-15 Wisniewski mura Bednorz, parità. Modena si è fatta recuperare.

14-15 Zaytsev serve in rete.

13-15 Bednorz da posto 4, attacco di giustezza del polacco che firma il secondo attacco consecutivo.

13-14 Ace di Szymura, Bednorz riceve male.

11-14 Bednorz! Lunga azione, Modena difende di tutto e poi il polacco la aggiusta dalla seconda linea sulle mani del muro avversario.

11-13 Sublime Urnaut dalla seconda linea.

11-12 Questa volta passa il primo tempo di Bieniek.

10-12 MUROOOOOOOO! Anzani stampa Bieniek. Punto importantissimo in un momento critico.

10-11 Ace di Wisniewski, erroraccio di Christenson che voleva ricevere in palleggio.

9-11 Kaczmarek recupera un break, pallone all’incrocio.

8-11 Questa volta Kaczmarek non sbaglia da posto 2.

7-11 Kaczmarek tira un aquilone, Modena molto bene fino a questo momento.

7-10 Sassata di Urnaut in lungolinea.

6-9 Bel mani out di Zaytsev, sta facendo tutto lui.

6-8 Bel mancino diagonale di Sliwka da posto 4.

5-8 Christenson alza un bellissimo primo tempo per Holt che non può sbagliare.

5-7 Questa volta il servizio di Ivan è lungo.

4-7 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Fenomenaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Tre di filaaaaaaaaaaaa! Zaytsev indemoniato. Gardini chiama time-out.

4-6 ACEEEEEEEEEEE! Ancoraaaaa! Fantastico Zaytsev con l’aiuto del nastro, break degli ospiti.

4-5 ACEEEEEEEEEEE! Zaytsev! Nuovo vantaggio di Modena.

4-4 MUROOOOOOOO! Fantastico Holt sul primo tempo di Bieniek, gli emiliani portano a casa uno scambio lungo.

4-3 Canarini in difficoltà in difesa, free balla per Kaczmarek che passa agevolmente.

3-3 Kaczmarek passa dalla seconda linea, muro in ritardo di Modena.

2-3 Zaytsev incontenibile. Terzo punto consecutivo dello Zar, mani alte del muro.

2-2 Questa volta Szymura passa in parallela.

1-2 MUROOOOOOO! Zaytsev stampa Szymura.

1-1 Con un bel diagonale di Zaytsev.

18.00 INIZIA LA PARTITA.

17.56 Le due squadre hanno appena terminato il riscaldamento, la partita sta per incominciare. Attendiamo la presentazione dei sestetti.

17.54 Lo ZAKSA è guidato da Gardini, è un’ottima squadra con delle individualità importanti come l’opposto Deroo, il palleggiatore Toniutti, il centrale Bieniek.

17.52 Modena si affiderà naturalmente alla stella Ivan Zaytsev, saranno fondamentali gli schiacciatori Bednorz e Urnaut, da vedere se la regia sarà affidata a Christenson che non ha giocato in campionato.

17.50 Dieci minuti all’inizio della partita.

17.48 Prima di Natale le due squadre si sono affrontate al PalaPanini dove Modena si è imposta per 3-1. Entrambe hanno perso per 3-0 contro Civitanova e vinto contro il modesto Karlovarsko.

17.46 Gli emiliani hanno battuto Padova al tie-break e si sono qualificati alla Final Four di Coppa Italia superando Milano. Lo ZAKSA ha invece alzato al cielo la Coppa di Polonia nell’ultimo weekend.

17.44 Modena ha incamerato 2 vittorie e 1 sconfitta, lo ZAKSA ha invece un record di 1-2: questa partita è un vero e proprio scontro diretto fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale. I polacchi non possono perdere, i Canarini vogliono vincere per compiere un salto in avanti.

17.42 Si gioca all’Azoty di Kedzierzyn-Kozle, fischio d’inizio alle ore 18.00.

17.40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ZAKSA-Modena, match valido per la Champions League 2019 di volley maschile

