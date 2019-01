LIVE Volley, Superlega oggi in DIRETTA: show Milano-Modena, tutti i risultati in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 17^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile: cronaca, risultati e aggiornamenti in tempo reale delle cinque partite in programma in questo ricco pomeriggio di pallavolo. Ieri Perugia ha sconfitto Civitanova nel big-match e si è ripresa la testa della classifica con un punto di vantaggio su Trento che ha subito l’occasione per operare il controsorpasso, i dolomitici saranno impegnati sul campo di Vibo Valentia e partiranno con tutti i favori del pronostico ma Simone Giannelli e compagni non dovranno sottovalutare un avversario comunque sempre insidioso tra le mura amiche.

L’evento di questo turno è però Milano-Modena, si giocherà davanti ai 12400 spettatori del Mediolanum Forum del capoluogo meneghino, record di pubblico per una partita di regular season. I ragazzi di Andrea Giani sfideranno i Canarini di Ivan Zaytsev, quinta contro quarta della classifica per una partita davvero pirotecnica con una cornice da favola: le emozioni non mancheranno, ne vedremo davvero delle belle per la gioia del pubblico che assisterà a un vero e proprio evento. Verona cerca il successo contro il fanalino di coda Castellana Grotte, Padova vuole un successo da playoff contro Sora, Siena-Latina completa il programma.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della 17^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile: cronaca, risultati e aggiornamenti in tempo reale delle cinque partite in programma. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

DI SEGUITO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE. SE SEI SU AMP, CLICCA QUI PER IL COMODO LIVEBLOG DI OA SPORT

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo