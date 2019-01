LIVE Sci di fondo, Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 in DIRETTA: doppietta russa nella staffetta maschile, Italia dodicesima

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica e Mirco Bertolina e Claudio Muller in quelle in tecnica libera.

15:43 Con la doppietta della Russia, il terzo posto della Norvegia e il dodicesimo dell’Italia si chiude quindi la nostra DIRETTA LIVE odierna, per quel che concerne lo sci di fondo. Un ringraziamento a tutti coloro i quali ci hanno seguito e un buon proseguimento di giornata da OA Sport!

15:41 Arriva al 14° e ultimo posto, col distacco di 7’23″9, Jonas Bestak per la Repubblica Ceca.

15:38 Svezia II, con Karl-Johan Westberg, vince la volata per l’11° posto davanti a Claudio Muller: l’Italia è dunque dodicesima a 4’10″5. Tredicesima posizione, invece, per gli Stati Uniti, a 4’10″8.

15:36 Settima la Svizzera a 2’34″1, ottava la Germania a 2’59″7 e nona Francia II a 3’04″3. Decimo il Kazakistan a 3’18″4.

15:35 Il pubblico svedese si scalda per la volata del quinto posto, che Viktor Thorn vince su Richard Jouve: Svezia I è quinta a 1’39″6, Francia I sesta a 1’41”

15:34 Terzo posto per la Norvegia, con Krueger che arriva a 35″4. Quarta la Finlandia con 56″4 di ritardo.

15:33 Ed ecco Artem Maltsev all’arrivo, Russia II vince la staffetta 4×7.5 maschile di Ulricehamn, in una doppietta con Russia I che arriva con Sergey Ustiugov staccato di 20″8!

15:30 Doppietta in arrivo per la Russia, ma non col quartetto che ci si aspettava: a 1.55 km dalla fine il distacco che Maltsev (Russia II) infligge a Ustiugov (Russia I) è di 13″1, con Krueger (Norvegia) ormai stabilizzato intorno ai 30″

15:27 6″6 di vantaggio per Maltsev su Ustiugov a 2.25 km dal traguardo

15:26 Svolta nella gara! Maltsev prende l’iniziativa e tenta di fuggire dalle grinfie di Ustiugov prima dell’arrivo!

15:24 Procedono affiancati, Ustiugov e Maltsev, al penultimo passaggio sulla zona del traguardo.

15:22 Quasi tre minuti di ritardo per l’ultimo frazionista italiano, Claudio Muller, che si trova in undicesima posizione.

15:19 Con sei chilometri da percorrere, e il duo Ustiugov-Maltsev che ha 29″9 di vantaggio su Krueger che ha staccato Heikkinen, il podio con le due formazioni russe e la Norvegia appare ormai scritto. Resta da vedere quale Russia vincerà.

15:17 Superata l’ora di gara sotto la neve di Ulricehamn

15:15 Ed eccoci all’ultimo cambio: Sergey Ustiugov e Artem Maltsev prendono il via, mentre ha mezzo minuto da recuperare Simen Hegstad Krueger, seguito a breve distanza da Matti Heikkinen. A oltre un minuto tutti gli altri.

15:12 Al km 20.95 Roethe decide di prendere l’iniziativa, visto che stare con Lehtonen gli ha fatto perdere quattro secondi (+28″4) dai russi, e si lancia nel tentativo di dare alla Norvegia qualche speranza, anche se mancano meno di dieci chilometri.

15:10 Roethe è ormai a 6 secondi da Lehtonen e a 24″6 dalla coppia russa. Che la Norvegia possa rientrare in gioco per la vittoria?

15:09 Dodicesima posizione per l’Italia, con Bertolina a 2’14” da Spitsov e Melnichenko.

15:06 I russi, al volgere del cinquantesimo minuto di gara, hanno un vantaggio ormai vicino al mezzo minuto sulla Finlandia, cioè su Lehtonen. Roethe, che ormai ha staccato tutti gli altri inseguitori, sta provando a ridurre il ritardo nel tentativo di lasciare, più in là, margini di recupero a Simen Hegstad Krueger.

15:02 Spitsov e Melnichenko alla fine riescono a staccare Lehtonen, mentre Roethe sembra in grado di fare lo stesso con Parisse e Burman. Mirco Bertolina, intanto, ha dato il cambio a Stefano Gardener ed è dodicesimo a quasi due minuti dai russi.

15:01 Roethe, Parisse e Burman, cioè Norvegia, Francia I e Svezia I, passano al km 16.5 con poco meno di 30 secondi di ritardo.

15:00 Spitsov e Melnichenko provano subito a presentare il conto a Lehtonen, che però non molla e cerca di rimanere loro attaccato

14:57 Cambiano i frazionisti e la tecnica, che diventa ora libera: Bessmertnykh lascia a Denis Spitsov 9″5 su Andrey Melnichenko e 9″8 su Lari Lehtonen, mentre Sjur Roethe comincia la terza frazione norvegese da quarto, davanti a Clement Parisse per Francia I e a Jens Burman per Svezia I.

14:53 Sviluppo molto interessante della gara: Bessmertnykh stacca Niskanen e Bolshunov e se ne va! 5″5 di vantaggio per lui al km 13.75, mentre Rickardsson, Manificat e Toenseth sono quasi diventati un gruppo unico.

14:51 Toenseth è a 10 secondi da Manificat al km 12.75; Gardener è dodicesimo a 1’15″5 dalla testa, accodato al secondo frazionista della Germania, Jonas Dobler.

14:50 Sono sempre Bolshunov e Bessmertnykh a comandare le danze, Niskanen rimane costantemente in terza posizione mentre Rickardsson è stato quasi raggiunto da Manificat.

14:47 Sta spingendo tantissimo Toenseth per provare a ridurre il distacco dalla testa della gara, che al km 11.25 è di 35″5. Dodicesima posizione per Stefano Gardener con oltre un minuto di ritardo.

14:45 Dopo un certo periodo di tregua, torna a scendere fitta la neve su Ulricehamn, anche se non siamo ai livelli di quanto visto nella gara femminile.

14:43 Cambio scandinavo al terzo posto: Niskanen si accoda ai russi, Rickardsson non mantiene lo stesso passo e, al km 9.7, paga 7″8. Quinto posto per Maurice Manificat (Francia I) a 22″4, mentre Toenseth passa a 43″1 e Gardener a 49″8.

14:41 Prima frazione debole per la Norvegia, che è undicesima e ha visto Hans Christer Holund dare il cambio a Didrik Toenseth. Anche l’Italia si trova davanti: al momento Stefano Gardener è decimo.

14:39 Il secondo frazionista finlandese, Iivo Niskanen, sta andando a recuperare tutto lo svantaggio sul trio Bolshunov-Bessmertnykh-Rickardsson.

14:36 Larkov e Belov staccano Halfvarsson subito prima del cambio: lasciano il passo ad Alexander Bolshunov e Alexander Bessmertnykh con 3″9 di vantaggio su Daniel Rickardsson (Svezia I). Giandomenico Salvadori lascia il passo a Stefano Gardener in decima posizione con 27″1 di ritardo.

14:34 Nettissimo il vantaggio di Larkov, Belov e Halfvarsson su Hyvarinen e Poltoranin alla vigilia del primo cambio. Salvadori si trova con il gruppo della sesta posizione.

14:32 Provano ad andarsene in cinque: Larkov, Belov, Halfvarsson e con un po’ più di distanza Hyvarinen (Finlandia) e Poltoranin (Kazakistan)

14:29 Si creano due tronconi del gruppo dal quale s’era già staccato il ceco Miroslav Rypl. Salvadori si trova nel secondo raggruppamento.

14:25 Ancora tutti insieme al primo passaggio di fronte al pubblico, al km 3.75.

14:23 Halfvarsson decide di porsi davanti ai due russi Larkov e Belov, ma il ritmo non è ancora insostenibile. Salvadori si trova al centro del gruppo.

14:21 Comandano il gruppo i due team russi, affiancati da Calle Halfvarsson per Svezia I.

14:19 Subito gruppo particolarmente allungato, quello dei 14 primi frazionisti in gara. Svezia, Russia e Francia hanno due formazioni, Norvegia, Italia, Finlandia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Kazakistan e Repubblica Ceca una.

14:15 Ha appena preso il via la staffetta 4×7.5 km maschile di Ulricehamn!

14:14 Pochi istanti al via per questa staffetta maschile.

14:11 Questa la composizione del quartetto azzurro: nelle frazioni a tecnica classica Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener, in quelle a tecnica libera Mirco Bertolina e Claudio Muller.

14:09 Eccoci tornati: tra pochi minuti partirà la staffetta 4×7,5 km maschile. Questa volta l’Italia è presente.

12:19 Termina così il racconto della staffetta 4×5 km femminile; l’appuntamento è per le 14:15 con la 4×7,5 maschile, in cui ci sarà l’Italia.

12:18 Per il Kazakistan, ultimo, chiude a 5’26″6 Mutagarova.

12:17 Chiude la top ten la Repubblica Ceca, con Schuetzova a oltre 4’30” da Oestberg.

12:16 Dopo Karpaa, Diggins e Kirpichenko arrivano al traguardo anche Falk e Ringwald per Svezia II e Germania, staccate rispettivamente di 2’19” e 2’31″9.

12:14 Quarto posto per Russia I, con Soboleva che arriva a 1’09″1, mentre è quinta Norvegia II a 1’15″7, poi Stati Uniti a 1’26″6 e Russia II a 1’46″3.

12:13 Sundling domina la volata su Piippo, lasciandola a tre secondi e mezzo. Secondo posto, dunque, per Svezia I davanti alla Finlandia.

12:12 Oestberg taglia il traguardo, Norvegia I vince in 57’06″3 questa staffetta di Ulricehamn!

12:11 Piippo prova a staccare Sundling, che però resta lì. Non appare all’orizzionte alcuna possibilità di risolvere senza volata la questione secondo posto.

12:09 Oestberg si invola ormai solitaria verso il traguardo, mentre ci sarà volata tra Sundling e Piippo. La conclusione è vicina!

12:06 Al km 17.2 Oestberg passa in poco più di 50 minuti, ed è ormai certa la vittoria di Norvegia I in questa staffetta. Oltre mezzo minuto di ritardo per Sundling, quasi ripresa da Piippo, mentre Soboleva non riesce a tenere il passo delle altre due e va secondo il proprio ritmo. Sarà podio scandinavo a Ulricehamn.

12:03 Oestberg mantiene un vantaggio di 20″2 su Sundling. Piippo si mantiene leggermente davanti a Soboleva.

12:00 Terzo ed ultimo cambio: Astrid Jacobsen lascia il passo a Ingvild Flugstad Oestberg con un margine di 21″4 su Charlotte Kalla, che manda in scena Jonna Sundling. Poco più indietro Finlandia e Russia I, che ora schierano Eveliina Piippo ed Elena Soboleva

11:56 Superati i quaranta minuti di gara, e Charlotte Kalla stacca le due compagne di viaggio, facendo esplodere la folla della sua Svezia e portandosi all’inseguimento di Astrid Jacobsen per un tentativo di innescare un duello in salsa scandinava!

11:52 Nei successivi 700 metri Kalla perde quasi quattro secondi, riesce ad esprimersi molto bene Jacobsen in queste condizioni che non sono certamente le più facili del pianeta.

11:50 13″6 di vantaggio per Jacobsen su Kalla al km 11.5. Passano a 16″8 Nechaevskaya e a 17″4 Roponen

11:49 Ed è proprio Kalla che prova ad accelerare per staccare le sue due avversarie e portarsi all’inseguimento di Jacobsen, che guida da sola in una neve che si fa sempre più fitta ogni minuto che passa.

11:48 Nechaevskaya è stata subito ripresa da Kalla e Roponen

11:47 Eccoci dunque al secondo cambio: Therese Johaug lascia ad Astrid Jacobsen quasi 10 secondi di vantaggio su Natalia Nepryaeva, che lascia il passo ad Anna Nechaevskaya. Passano praticamente assieme, a 15″8 e 16″2 di ritardo, Ebba Andersson e Krista Parmakoski, che lasciano strada rispettivamente a Charlotte Kalla e Riitta-Liisa Roponen.

11:44 Quando avverrà il passaggio sul traguardo vedremo in pista Astrid Uhrenholdt Jacobsen per Norvegia I e Anna Nechaevskaya per Russia I.

11:42 Nepryaeva riesce a restare non troppo lontana da Johaug. Cambio di frazionista e anche di tecnica in arrivo per entrambe.

11:39 Ci riprova Johaug e questa volta i suoi quattro secondi di vantaggio al km 7.2 li ottiene, mentre Andersson cerca di staccare Parmakoski, che però rimane lì

11:37 Johaug prende qualche metro di vantaggio, ma viene subito ripresa da una Nepryaeva che ha poche intenzioni di lasciarla scappare. Al loro inseguimento ci sono Ebba Andersson e Krista Parmakoski, che sta provando a trascinare la staffetta finlandese.

11:36 Dieci secondi tra il duo Johaug-Nepryaeva e il gruppo che insegue.

11:35 Scende sempre più fitta la neve su Ulricehamn, mentre Ebba Andersson (Svezia I) prova a spingere per rientrare sul duo di testa

11:33 Qualche metro di vantaggio per Johaug e Nepryaeva sulle sette inseguitrici.

11:31 Russia I e Norvegia I si staccano dal gruppo per il passaggio alla seconda frazione, con Belorukova e Heidi Weng che danno il cambio a Natalia Nepryaeva e Therese Johaug.

11:27 Gruppo allungatissimo per il momento, e lo comanda Yulia Belorukova (Russia).

11:25 Con la neve che cade copiosa, le atlete stanno scegliendo, occasionalmente, di restare fuori dai binari.

11.23 Al km 2.2 Heidi Weng (Norvegia I) si porta al fianco di Sadie Bjornsen (Stati Uniti) alla testa della gara.

11:21 Al km 1.5 ancora tutte attaccate le atlete, con le sole Razymova (Rep. Ceca) e Shevchenko (Kazakistan) che hanno un paio di secondi di ritardo rispetto alle altre

11:18 Il pubblico accoglie festosamente il passaggio delle atlete, che al momento non forzano: è davvero impressionante l’amore della Svezia per questa disciplina.

11:15 Il via alla staffetta femminile è appena stato dato!

11:15 Sono pronte a partire le prime frazioniste di questa 4×5 km femminile!

11:10 C’è una gran quantità di neve a Ulricehamn, ma questo non ha fermato la folla accorsa sul percorso svedese, che è molto numerosa anche oggi.

11:05 Dieci minuti alla partenza della staffetta 4×5 km femminile di Ulricehamn, in Svezia.

11:00 Favorita, nella gara femminile, appare la staffetta norvegese, forte della presenza contemporanea di Therese Johaug e Ingvild Flugstad Oestberg.

10:55 Undici le staffette presenti quest’oggi a Ulricehamn: le due della Norvegia, le due della Svezia, le due della Russia, Germania, Finlandia, Stati Uniti, Repubblica Ceca e Kazakistan

10:50 Non ci sarà il quartetto italiano nella staffetta femminile, in quanto, per motivi differenti, sono state portate in Svezia solo Caterina Ganz e Francesca Baudin, che essendo due non possono raddoppiare.

10:45 Buon mattino e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle staffette odierne di Ulricehamn, in Svezia. Si comincia con la 4×5 km femminile e si proseguirà poi con la 4×7,5 km maschile.