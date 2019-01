LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2019 in DIRETTA: Russia dominante, Italia sesta

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi alle ore 14.30 Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Giuseppe Montello e Lukas Hofer proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider.

I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Thierry Chenal, dunque cambia l’ordine dei frazionisti azzurri: in apertura sempre Bormolini, poi Windisch, mentre la new entry Montello sarà in terza frazione, passa ad essere in chiusura Lukas Hofer. Favorita la Francia di Guigonnat, Desthieux, Fillon Maillet e Fourcade. Norvegia orfana dei fratelli Boe.

OA Sport vi propone la diretta live della staffetta 4×7.5 km maschile ad inseguimento della Coppa del Mondo di biathlon: oggi, domenica 13 gennaio, la gara inizierà alle ore 14.30 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Nicolò Persico)

L'appuntamento con il biathlon è per mercoledì prossimo con la sprint maschile di Ruhpolding

15.54 Al traguardo anche Dominik Windisch, sesto e beffato in volata dallo svedese Samuelsson. Distacco di 2.43 dalla Russia all’arrivo.

15.51 Festa per la Russia, taglia il traguardo Loginov con un minuto e un secondo sulla Francia di Fourcade. Terza l’Austria a 2.18

15.48 Terza sarà l’Austria, lavora bene Eberhard con le ricariche. Ne utilizza tre Windisch, in lotta per il quinto posto con Norvegia e Svezia a 2.37 dalla Russia

15.46 Trova lo zero Fourcade, Francia seconda a 41 secondi

15.44 Doppietta per la Russia! Due ricariche per Loginov ma sarà vittoria dopo il successo femminile.

15.40 Ancora aperta la lotta per il podio: ora è terzo l’austriaco Eberhard a 1.31, Windisch è quinto dopo l’utilizzo di una ricarica a 1.59 dalla testa

15.39 Trova lo zero Fourcade, con 48 secondi dal russo

15.37 Due ricariche per Loginov ma ora le condizioni sono peggiorate al poligono, mentre arriva Fourcade

15.31 Terza la Norvegia a 1.38 in compagnia dell’Austria, Italia sesta a 2.06. Windisch è a 30 secondi dal podio ma ci può provare

15.30 Siamo all’ultimo cambio, Loginov parte con un vantaggio di oltre un minuto su Fourcade

15.23 4/5 per Malyshko in piedi, la Russia si invola. Insegue la Francia, terza la Norvegia a 1.47. Montello con due ricariche è settimo ma a 21 secondi dal podio.

15.19 Una ricarica utilizzata anche da Montello, l’Italia si avvicina al podio, quinta a 1.23. Il francese Fillon Maillet infatti dista solo 12 secondi

15.16 Una ricarica per il russo Malyshko a terra, Russia saldamente al comando. Seconda la Norvegia a 50 secondi

15.11 Chiude bene Hofer nell’ultimo giro, Italia sesta a 1.09, a 30 secondi dal podio.

15.10 Russia al comando dopo la seconda frazione, Norvegia seconda a 32 secondi, terza la Francia a 38 secondi

15.05 Si salva Hofer con l’utilizzo delle ricariche, Italia ottava a 1.19, podio distante 45 secondi

15.03 5/5 anche in piedi per Garanichev, Russia ancora al comando. Gira la Francia, la grande favorita…

14.58 Una ricarica per Hofer, che ora viaggia in compagnia della Germania. Italia sesta a un minuto dalla testa della gara

14.56 5/5 per il russo Garanichev e il francese Desthieux, disastro Schempp per la Germania che entra nel giro di penalità

14.49 La Francia si porta in testa al primo cambio, in compagnia di Germania, Russia e Repubblica Ceca. Italia settima a un minuto dalla testa, in pista Lukas Hofer

14.44 Una ricarica per Lesser in piedi, tre per Bormolini che evita il giro di penalità. Germania al comando con 7 secondi sulla Francia di Guigonnat, Italia settima a 35 secondi

14.41 Allungano il norvegese Christiansen e il tedesco Lesser, Bormolini è terzo a 5.2 secondi

14.36 Pochi errori nella prima serie, bene Bormolini con il 5/5 che è quarto a 3.3 secondi da Lesser

14.35 Gruppo compatto nel corso del primo giro, Bormolini mantiene la quinta posizione in scia al tedesco Lesser

14.30 Partita la staffetta maschile, in prima frazione Thomas Bormolini per l’Italia

14.16 Tra pochi minuti il via della staffetta maschile da Oberhof, ricordiamo la composizione del quartetto azzurro con Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Giuseppe Montello e Lukas Hofer