Ginnastica, Vanessa Ferrari verso il rientro. Enrico Casella: “Contenuto tecnico competitivo, vedremo la risposta a Melbourne”

Vanessa Ferrari si avvicina a grandi passi al suo attesissimo rientro in gara, la Campionessa del Mondo 2006 è fuori dalle pedane da oltre un anno (la sua ultima apparizione risale alla Finale al corpo libero dei Mondiali 2017 quando si infortunò) e scalpita per indossare il body nuovamente. La nostra Leonessa vuole cospargersi di Polvere di Magnesio e rimettersi in gioco per l’ennesima volta in una carriera monumentale, non è ancora finita e c’è un ultimo capitolo da scrivere: la bresciana insegue la quarta qualificazione alle Olimpiadi (sarebbe record per una ginnasta italiana) e a Tokyo 2020 vorrebbe presentarsi per conquistare una medaglia a cinque cerchi, l’unica che le manca in un palmares mozzafiato.

Chi conosce la bresciana sa benissimo che tutto non poteva essere finito con le lacrime di Montreal e infatti rivedremo la nostra infinita capitana in Coppa del Mondo, l’appuntamento è per il 21-24 febbraio all’Hisense Arena di Melbourne (Australia) in occasione della seconda tappa del circuito riservato alle singole specialità. Vanessa si cimenterà in questa nuova avventura per staccare il pass per il Sol Levante, non può essere più competitiva nel concorso generale e allora massima concentrazione sull’amato corpo libero e sulla trave.

Lei è ancora qui, sempre seguita dal DT Enrico Casella che per l’occasione ha commentato tramite la Federginnastica: “Il viaggio è massacrante, Melbourne non è proprio dietro l’angolo. Vediamo come ci arriva, manca ancora quasi un mese di preparazione. Valuteremo sul posto come reagisce il tendine alle pedane dure. Ad ogni modo, dovrebbe presentarsi con un contenuto tecnico a trave e corpo libero non ancora completo, ma comunque competitivo. Vanessa non gareggia mai solo per partecipare, lo sapete. La Rizzelli, che già aveva accumulato punti a Cottbus, insieme a Lara Mori, farà la parallela asimmetrica”.