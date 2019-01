Fiorentina-Roma 7-1, Coppa Italia: i viola strapazzano i giallorossi e volano in semifinale. Tripletta di Chiesa

La Fiorentina ha demolito la Roma con un sonoro 7-1 nel quarto di finale della Coppa Italia 2019, i viola hanno dominato in lungo e in largo la partita allo Stadio Artemio Franchi qualificandosi così per la semifinale che giocheranno contro la vincente di Atalanta-Juventus (match in programma questa sera). I padroni di casa sono semplicemente stati superlativi, perfetti in ogni frangente dell’incontro che hanno controllato con disinvoltura contro un avversario parso lontano dal campo e che ha subito uno schiaffo pesante. Potrebbe anche saltare la panchina di Eusebio Di Francesco ma ne sapremo di più nelle prossime ore.

Pioli schiera la sua Fiorentina con il tradizionale 4-3-3: tridente leggero con Muriel affiancato da Chiesa e Mirallas (Simeone in panchina) supportati da Edimilson, Veretour e Benassi mentre a proteggere Lafont ci sono Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi. Di Francesco opta invece per un 4-2-3-1: fiducia a Shick come unica punta, alle sue spalle conferme per Zaniolo ed El Shaarawy mentre viene rilanciato Pastore, Nzonzi e Cristante in metto al campo, difesa titolare.

La Fiorentina passa in vantaggio al 7′: bella ripartenza su palla persa da Pastore, lancio lungo per Mirallas sulla sinistra, cross rasoterra perfetto in mezzo all’area dove Chiesa si fa trovare pronto e insacca. Due minuti più tardi arriva la pronta risposta dei giallorossi, Cristante colpisce il palo con un bel colpo di testa su calcio d’angolo. La Roma alza pian piano il baricentro, Zaniolo ed El Shaarawy si fanno vedere ma Federico Chiesa raddoppia al 18′: micidiale contropiede, Mirallas lancia in profondità per l’attaccante che a tu per tu con Olsen si inventa un bello scavetto. Al 20′ Vitor Hugo ha dei problemi e lascia spazio a Vincent Laurini, la partita è vibrante e al 28′ la Roma accorcia le distanze: Kolarov si inventa una bella percussione sulla trequarti e poi tira un missile dal limite che risulta imprendibile per Lafont. I padroni di casa sono però indemoniati e al 33′ ristabiliscono il doppio vantaggio: Biraghi scatenato sulla sinistra, salta l’uomo, la mette in mezzo per Muriel che in area è letale.

Di Francesco cerca di rimescolare le carte e all’intervallo effettua due cambi: dentro Dzeko e Pellegrini per Pastore e Nzonzi. I capitolini ci provano timidamente, al 61′ Dzeko crossa per Zaniolo che costringe Lafont a un miracolo ma è l’unico sussulto dei giallorossi prima che Benassi segni il 4-1 che chiude i conti: Muriel trova il taglio per il compagno che da posizione defilata insacca. Nel finale la Fiorentina dilaga rendendo il punteggio tennistico dopo l’espulsione diretta di Dzeko per proteste al 72′. Al 74′ arriva la tripletta di Chiesa: controllo volante in area su cross di Benassi e sassata verso la porta, al 79′ il subentrato Simeone arrotonda con una bella conclusione a fil di palo su invito di Edimilson e in pieno recupero il Cholito trova anche la doppietta.

Foto: Lapresse