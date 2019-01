Calciomercato LIVE, DIRETTA 30 gennaio: trattative e affari in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla diretta live del calciomercato invernale di oggi, mercoledì 30 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme).

Nell’attesa di capire quali siano le possibilità di vedere Ramsey alla Juventus, un nuovo colpo potrebbe essere battuto dall’Inter, che sta corteggiando Godin e sembra aver convinto ormai il calciatore, che sta chiedendo all’Atletico Madrid di essere ceduto. Di certo le altre big non stanno a guardare, ma l’Inter sta anche aumentando il pressing su Barella, con le avversarie che si sono mosse tardi. Anche i bianconeri sembravano essere interessati, ma ormai l’operazione con i nerazzurri è in dirittura d’arrivo.

La Juventus segue Trincao, ma nelle ultime ore sono scese le quotazioni di Romero, soprattutto dopo l’ufficialità di Caceres, cavallo di ritorno a Torino, mentre la Lazio vuole tentare il tutto per tutto con Malcom. La Fiorentina potrebbe continuare ad operare in entrata anche dopo l’arrivo di Muriel, colpo dell’inizio di questa sessione, mentre pare caldo l’asse Udinese-Watford per il più classico degli scambi di pedine tra le società dei Pozzo, anche se i friulani sembrano guardare in Premier anche oltre il Watford.

OA Sport vi propone la diretta live del calciomercato invernale di oggi, mercoledì 30 gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto. Si inizia alle ore 8.00 e vi terremo aggiornati fino alle ore 23.00. (Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

08.00 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del calciomercato invernale di oggi, mercoledì 30 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme).