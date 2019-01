Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2019: programma, orari e tv. Calendario e date della settimana

Neanche il tempo di respirare che è subito il momento di munirsi degli sci stretti e del fucile. La sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 fa rotta verso l’Italia e per la precisione ad Anterselva, per una quattro giorni di gare appassionante. Le attenzioni saranno tutte, o quasi, per le gare al femminile dove le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si stanno giocando la possibilità di vincere la classifica generale. Entrambe vogliono ottenere punti pesanti nel round di casa, per crearsi del margine in vista di quel che sarà.

Sul versante maschile sarà ancora una volta un “Johannes Boe contro tutti“. Lo scandinavo ha allungato la propria striscia vincente dopo quanto accaduto sulle nevi di Ruhpolding ed è intenzionato a replicare. Le 9 vittorie in 12 gare disputate e i 31 successi in carriera sono numeri che descrivono la portata di ciò che il norvegese sta facendo. Il gruppo degli inseguitori sarà capeggiato dal francese Martin Fourcade, sette volte vincitore della classifica generale e desideroso di porre fine all’egemonia del rivale. In casa Italia i fari sono tutti puntati su Lukas Hofer. L’azzurro, dopo il podio di Oberhof nell’inseguimento e il sesto della sprint a Ruhpolding, vorrà ben figurare davanti al pubblico italiano.

Di seguito il programma delle gare ad Anterselva che saranno coperte in tv da Eurosport e in streaming da Eurosport Player. OA Sport, come al solito, dedicherà le proprie DIRETTE LIVE testuali per non farvi perdere neanche un minuto. :

2019-01-24 14:30 Anterselva (ITA) Sprint femminile 2019-01-25 14:30 Anterselva (ITA) Sprint maschile 2019-01-26 13:30 Anterselva (ITA) Inseguimento femminile 2019-01-26 15:30 Anterselva (ITA) Inseguimento maschile 2019-01-27 12:45 Anterselva (ITA) Mass Start femminile 2019-01-27 15:30 Anterselva (ITA) Mass Start maschile

Foto: Julia_Sadykova / Shutterstock