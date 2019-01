Basket: James Nunnally-Olimpia Milano, accordo fatto. L’ex Avellino e Fenerbahce in Lombardia fino al 2020

DESCRIZIONE : Beko Final Eight Coppa Italia 2016 Serie A Final8 Finale Olimpia EA7 Emporio Armani Milano - Sidigas Scandone Avellino GIOCATORE : James Nunnally CATEGORIA : Tiro Penetrazione Sottomano SQUADRA : Sidigas Scandone Avellino EVENTO : Beko Final Eight Coppa Italia 2016 GARA : Finale Olimpia EA7 Emporio Armani Milano - Sidigas Scandone Avellino DATA : 21/02/2016 SPORT : Pallacanestro AUTORE : Agenzia Ciamillo-Castoria/C.Atzori

Ormai manca soltanto l’annuncio dell’ufficialità, ma è praticamente fatto l’accordo tra l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e James Nunnally. Il ventottenne della California, passato da Avellino nella stagione 2015-2016 e passato poi al Fenerbahce coi galloni di MVP della Serie A, si accaserà in Lombardia a partire dalla trasferta di Eurolega contro il Gran Canaria del prossimo venerdì.

L’operazione, che nelle parole de presidente Livio Proli successive a Milano-Zalgiris Kaunas è durata tre settimane, prevede un esborso di due milioni di dollari per assicurarsi la permanenza di Nunnally fino al 2020. Il giocatore, infatti, era già un obiettivo della squadra allenata da Simone Pianigiani, ma i continui problemi di rotazioni corte e il fatto che Nemanja Nedovic sta vedendo più l’infermeria che il campo ha convinto la dirigenza ad anticipare i tempi. A dare una mano è stata anche la fine del contratto di dieci giorni di Nunnally con gli Houston Rockets, che hanno deciso di lasciarlo libero.

Nella sua carriera James Nunnally ha vestito le maglie di quattro franchigie NBA (Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves e appunto Rockets) senza mai riuscire a trovar spazio. Dopo un periodo di continui spostamenti tra la massima lega professionistica americana e la D-League (l’odierna G-League), si è spostato all’Estudiantes, in Spagna, e poi al Maccabi Ashdod, in Israele. Poi la chiamata di Avellino e quella, successiva, del Fenerbahce, che in due anni gli ha regalato un’Eurolega.

Credit: Ciamillo