Volley, CEV Cup 2019: Trento si sbarazza di Losanna e vola agli ottavi di finale, turnover per i Campioni del Mondo

Trento si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I dolomitici hanno sconfitto il Losanna per 3-0 (25-22; 25-20; 25-17), replicando il risultato del match d’andata dei sedicesimi di finale: di fronte al proprio pubblico, i freschi Campioni del Mondo non hanno avuto alcun problema contro la modesta formazione svizzera e hanno sbrigato la pratica in 73 minuti di gioco, senza alcuna difficoltà di sorta e dominando in tutti i fondamentali. Al prossimo turno i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti se la dovranno vedere contro gli austriaci dell’Hypo Tirol AlpenVolleys Haching che hanno avuto la meglio nei confronti del Novi Sad.



A fare la differenza 7 muri e 7 aces di squadra che a lungo andare hanno fiaccato la resistenza della formazione elvetica guidata da Massimiliano Giaccardi. Oggi Trento non è scesa in campo con la formazione tipo proprio perché reduce dalla trionfale rassegna iridata in Polonia: riposo totale per il palleggiatore Simone Giannelli, per l’opposto Luca Vettori e per lo schiacciatore Aaron Russell. Spiccano i 13 punti (2 aces, 2 muri, 56% in attacco) del martello Maarten Van Garderen affiancato dal mancino Uros Kovacevic (12, 3 aces), doppia cifra anche per l’opposto Gabriele Nelli (11), buona prestazione del centrale Srecko Lisinac (9) supportato da Davide Candellaro (5), Nicola Daldello in cabina di regia e Jenia Grebennikov il libero. Inutili i 15 punti di Adrien Prevel dall’altra parte della rete.













Foto: FIVB