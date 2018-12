Sport invernali, calendario, programma e orari di sabato 1° dicembre. Come vedere tutte le gare in tv e streaming

Oggi sabato 1° dicembre andrà in scena una giornata ricchissima di sport invernali, ormai siamo nel pieno della stagione della neve e del ghiaccio e uno dei mesi più freddi dell’anno incomincia con il botto. Spettacolo assicurato e garantito in giro per tutto il mondo: lo sci alpino andrà in scena tra Canada e USA con il superG maschile a Beaver Creek e la discesa femminile a Lake Louise; lo sci di fondo prosegue invece il suo trittico a Lillehammer con 10 km e 15 km a tecnica libera, ma ci sono anche lo slittino a Whistler, la combinata nordica e il salto con gli sci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare degli sport invernali in programma sabato 1° dicembre. Gli eventi saranno visibili in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, DIRETTA LIVE scritta generale su OA Sport per non perdersi davvero nulla di ogni evento.

SABATO 1° DICEMBRE:



10.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo a Lillehammer) – 10 km tecnica libera (femminile)

11.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo a Lillehammer) – Gundersen, HS98

12.15 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo a Lillehammer) – 15 km tecnica libera (maschile)

14.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo a Lillehammer) – Gundersen, 5 km

15.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Nizhny Tagil) – HS134 (maschile)

17.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Lillehammer) – HS98 (femminile)

18.40 SLITTINO (Coppa del Mondo a Whistler) – Singolo femminile, prima manche

19.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Beaver Creek) – SuperG (maschile)

20.05 SLITTINO (Coppa del Mondo a Whistler) – Singolo femminile, seconda manche

20.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Lake Louise) – Discesa libera (femminile)

22.00 SLITTINO (Coppa del Mondo a Whistler) – Staffetta a squadre

SPORT INVERNALI OGGI (1° DICEMBRE): COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le gare di sci alpino e di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player (attenzione a possibili variazioni di programma sulla Rai a causa della finale del Mondiale per Club di volley maschile).

Le gare di slittino, di salto con gli sci e di combinata saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport.

DIRETTA LIVE scritta generale su OA Sport per seguire insieme tutti gli eventi. Dirette tematiche per sci alpino e sci di fondo.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com