Snowboardcross Cervinia 2018, Omar Visintin comincia con un podio: è secondo! Subito fuori Michela Moioli

Un esordio dolce e amaro per quanto riguarda l’Italia nella Coppa del Mondo di snowboardcross 2018-2019 che si è aperta oggi in quel di Cervinia con la prima tappa (sostituzione di quella annullata a Montafon, domani ci sarà un’altra gara sempre sulla pista tricolore). La squadra azzurra guidata da Cesare Pisoni agguanta subito un podio con Omar Visintin, deludente però la prova a livello femminile.

Successo che va al teutonico Martin Noerl, al primo successo in carriera: davvero molto abile il tedesco a sfruttare le sue doti sul piano. Alle sue spalle un eccezionale Omar Visintin: l’azzurro non conferma il successo ottenuto la stagione passata ma si presenta subito alla grande con un buonissimo podio, al termine di una gara molto regolare. Terzo è l’austriaco Hanno Douschan. Più che positivo il ritorno dall’infortunio per Fabio Cordi che è decimo, eliminato in semifinale. Bene anche Filippo Ferrari, classe 1999, fuori ai quarti come Lorenzo Sommariva. Eliminati agli ottavi invece Emanuel Perathoner, Matteo Menconi e Michele Godino.

Tra le donne torna alla vittoria Lindsey Jacobellis: la statunitense timbra il successo numero 30 di una carriera strepitosa. La 33enne batte al termine di una Big Final davvero lottatissima la ceca Eva Samkova e la britannica (da quest’anno, prima francese) Charlotte Bankes. Davvero deludente la prestazione delle italiane. Ci si aspettava tantissimo da Michela Moioli, campionessa olimpica e detentrice della sfera di cristallo: la lombarda invece è stata eliminata addirittura ai quarti di finale a causa di un banale errore (erano andate via in tre e ha azzardato un sorpasso, finendo a terra) che rischia di comprometterle già la situazione in classifica. Discrete ma senza troppi spunti le prestazioni di Sofia Belinghieri e Raffaella Brutto, rispettivamente ottava e dodicesima, ma eliminate in semifinale. Fuori ai quarti Francesca Gallina.

Foto: mountainpix / Shutterstock.com