Sci di fondo, Coppa del Mondo Lillehammer oggi (domenica 2 dicembre): gli orari delle gare e come vederle in tv e streaming

Dopo le sprint di venerdì e le gare distance a cronometro di ieri, oggi si conclude il Lillehammer Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo con le pursuit a tecnica classica: si parte alle ore 10.15 con la 10 km femminile, mentre alle ore 11.45 si disputerà la 15 km maschile.

Per le gare odierne in terra norvegese la diretta tv è in programma sia su Eurosport che su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport Player e da Rai Play. Come al solito OA Sport sarà al vostro fianco proponendovi la diretta live testuale integrale in tempo reale delle due gare.

Di seguito il programma completo odierno della tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo:

Domenica 2 dicembre

10.15 10 km tc pursuit femminile

11.45 15 km tc pursuit maschile

diretta tv su Eurosport e RaiSport+HD

diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play

diretta live testuale su OA Sport













Foto: Pier Colombo