Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka 2018 oggi: gli orari delle staffette e come vederle in tv e streaming. Le startlist complete

Oggi, domenica 2 dicembre, ha finalmente inizio la Coppa del Mondo 2018-2019 di biathlon. Il primo round è a Pokljuka (Slovenia) e si riprenderà con la staffetta mista singola e la staffetta mista tradizionale, con l’Italia che vuol subito ben figurare per iniziare con il piede giusto quest’annata. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle gare di biathlon a Pokljuka che saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DOMENICA 2 DICEMBRE:

12.00 Staffetta mista singola

14.35 Staffetta mista

STAFFETTA MISTA: STARTLING LIST E PETTORALI DI PARTENZA

1. ITALIA (Vittozzi, Wierer, Windisch, Hofer)

2. Norvegia (Solemdal, Tandrevold, T. Boe, J. Boe)

3. Ucraina (Semerenko, Pidhrushna, Semenov, Pryma)

4. Germania (Hinz, Herrmann, Horn, Doll)

5. Russia (Starykh, Yurlova, Malyshko, Loginov)

6. Svezia (Nilsson, Oeberg, Nelin, Samuelsson)

7. Francia (Bescond, Braisaz, Fourcade, Desthieux)

8. Slovacchia (Fialkova, Poliakova, Hasilla, Otcenas)

9. Finlandia (Eder, Makarainen, Seppala, Hiidensalo)

10. Bielorussia (Alimbekava, Kryuko, Smolski, Chepelin)

12. Austria (Schwaiger, Innerhofer, Eberhard, Landertinger)

13. Repubblica Ceca (Vitkova, Davidova, Krupcik, Krcmar)

14. Svizzera (E. Gasparin, Haecki, Weger, Finello)

15. USA (Dunklee, Egan, Nordgren, Doherty)

16. Canada (Crawhord, Tandy, Smith, Gow)

17. Slovenia (Klemencic, Poje, Bauer, Trsan)

18. Bulgaria (Yordanova, Stoyanova, Anev, Iliev)

19. Giappone (Maeda, Hachisuka, Kobonoki, Ozaki)

20. Polonia (Zblyut, Zuk, Nedza-Kubiniec, Guzik)

21. Lituania (Kocergina, Lescinskaite, Dombrovski, Strolia)

22. Estonia (Tomingas, Gaim, Zahkna, Remmelg)

23. Corea del Sud (Mun, Ko, Choi, Kim)

24. Kazakhstan (Belchenko, Akhatova, Yeremin, Vitenko)

25. Cina (Zhang, Tang, Zhu, Yan)

STAFFETTA MISTA SINGOLA: STARTING LIST E PETTORALI DI PARTENZA

1. Austria (Hauser, Eder)

2. Francia (Chevalier, Guigonnat)

3. Germania (Hildebrand, Lesser)

4. Ucraina (Merkushyna, Tyshchenko)

5. Kazakhstan (Kondratyeva, Vitenko)

6. Norvegia (Brun-Lie, Birkeland)

7. ITALIA (Sanfilippo, Bormolini)

8. Russia (Kaisheva, Garanichev)

9. Svezia (Persson, Lindstroem)

10. Giappone (Tachizaki, Tachizaki)

11. Canada (Bankes, Gow)

12. Repubblica Ceca (Puskarcikova, Slesingr)

13. Corea del Sud (Frolina, Lapshin)

14. Bielorussia (Sola, Bocharnikov)

15. Estonia (Oja, Ermits)

16. Svizzera (A. Gasparin, Dolder)

17. USA (Reid, Schommer)

18. Polonia (Hojnisz, Szczurek)

19. Finlandia (Lehtonen, Ranta)

20. Bulgaria (Kadeva, Sinapov)

21. Lituania (Rasimoviciute, Kaukenas)

22. Slovenia (Poje, Fak)

23. Lettonia (Bendika, Rastorgujevs)

24. Cina (Tang, Yan)

25. Moldavia (Ghilenko, Usov)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Nicolò Persico