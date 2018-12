Sci di fondo, Coppa del Mondo 2018-2019: Federico Pellegrino trionfale, tanto azzurro a Lillehammer

Dopo sei gare di Coppa del Mondo sia nel settore maschile che in quello femminile, per lo sci di fondo azzurro è giunto il tempo di alcune valutazioni della prima ora, prima del passaggio a Beitostolen per le gare sulle lunghe distanze.

Per quanto concerne le donne, il discorso è presto fatto perché si limita alle due sole italiane protagoniste in questa fase iniziale: Greta Laurent e Lucia Scardoni. Va fatto riferimento soprattutto alle prove sprint, in cui entrambe hanno dimostrato di valere più del semplice ruolo di comparse. In particolare, la fondista nata a Ivrea ha mancato di poco la qualificazione per le semifinali in entrambe le occasioni in cui si è presentata in gara, a Ruka e a Lillehammer, mostrando di non temere il confronto con le migliori della specialità. In Finlandia, invece, la veronese ha lanciato ottimi segnali, portando a casa il miglior risultato della carriera col settimo posto: in attesa di altre gare a lei congeniali (la prossima sprint si terrà tra un paio di settimane a Davos), il giudizio su di lei resta esattamente lo stesso di una settimana fa: positivo.

Luci e ombre, invece, si alternano nel settore maschile. Se Federico Pellegrino si è confermato ancora una volta tra le stelle del panorama sprint, vincendo la prova a tecnica libera di Lillehammer con una facilità quasi disarmante, Francesco De Fabiani ancora deve sbloccarsi, anche se va detto che l’originario di Gressoney-Saint-Jean non ha un grandissimo feeling con le parti iniziali delle stagioni: i risultati della carriera stanno lì a confermarlo, con i podi (e l’unica vittoria) giunti da gennaio in poi a ogni occasione. Rimangono ancora nell’ombra Maicol Rastelli, Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori. A proposito di quest’ultimo, va però chiarito che il suo obiettivo non è legato alle gare di inizio stagione ma alla 50 km dei Mondiali a Seefeld: per sua stessa ammissione, peraltro, sono le lunghe distanze quelle che preferisce.













Credits: Valerio Origo