Sci alpino, quando riprende la Coppa del Mondo? Le date e il programma delle gare tra Bormio e Semmering. Orari e tv

Tempo di Natale, e quindi tempo di vacanze per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, sia al femminile, sia al maschile. Cari appassionati di neve, però, potete stare tranquilli, dato che la sosta, sarà davvero breve, e già nel prossimo weekend si tornerà a gareggiare. Le donne, infatti, saranno di scena a Semmering, in Austria, per due prove tecniche (un gigante ed uno speciale), mentre gli uomini saranno impegnati nella classica due-giorni di Bormio a tutta velocità, con una discesa libera ed un supergigante.

Andiamo a conoscere nel dettaglio, quindi, il programma completo dell’ultimo fine settimana di sci alpino del 2018, prima di passare all’anno nuovo. L’intenso weekend tra Bormio e Semmering sarà trasmesso in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BORMIO 2018/19

Venerdì 28 dicembre

ore 11.30 discesa libera

Sabato 29 dicembre

ore 11.45 supergigante

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SEMMERING 2018/19

Venerdì 28 dicembre

ore 10.30 prima manche gigante

ore 13.30 seconda manche gigante

Sabato 29 dicembre

ore 10.30 prima manche speciale

ore 13.30 seconda manche speciale

Foto: Valerio Origo