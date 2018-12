Sci alpino, Discesa femminile 2 Lake Louise 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orario e tv

Dopo la prima discesa libera di ieri, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino concede il bis: a Lake Louise oggi è in programma una seconda gara nella stessa specialità. Sarà occasione di riscatto per quante ieri non hanno fatto bene o ci sarà la conferma per quante ieri sono salite sul podio?

Di seguito il programma completo della seconda discesa libera di Lake Louise con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Rai Play ed Eurosport Player. OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della gara canadese.

PROGRAMMA GARA LAKE LOUISE 2018

Sabato 1 dicembre

ore 20.30: Discesa libera femminile

LA STARTLIST DELLA DISCESA LIBERA FEMMINILE DI LAKE LOUISE

1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

2 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar

3 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

4 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

5 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head

6 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

7 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

8 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head

9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

10 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

break

11 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

12 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

13 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

14 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

15 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

16 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

17 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

18 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

19 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

20 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

break

21 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli

22 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

23 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

24 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

25 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

26 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon

27 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli

28 206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol

29 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

30 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

break

31 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

32 196968 BAILET Margot 1990 FRA Salomon

33 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

34 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

35 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

36 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head

37 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli

38 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

39 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

40 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

41 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic

42 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

43 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

44 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

45 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

46 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head

47 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

48 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE Head

49 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Rossignol













