Sci alpino, Super-G Beaver Creek 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orario e tv

Dopo la discesa libera di ieri oggi è in programma un supergigante per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino: il cambio di programma dovuto alle condizioni meteo che hanno portato all’annullamento della seconda prova di discesa ha fatto invertire l’ordine delle gare inizialmente previsto.

Di seguito il programma completo del supergigante di Beaver Creek con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Rai Play ed Eurosport Player. OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della gara.

PROGRAMMA GARA BEAVER CREEK 2018

Sabato 1 dicembre

ore 19.00: Supergigante maschile

LA START LIST DEL SUPERGIGANTE MASCHILE

1 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

2 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

3 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head

4 100558 COOK Dustin 1989 CAN Stoeckli

5 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

7 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head

8 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

10 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

break

11 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

12 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer

14 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

15 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

16 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head

17 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

18 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head

19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

break

21 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

22 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer

23 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

24 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

25 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

26 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

27 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

28 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic

29 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

30 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head

break

31 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

32 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

33 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

34 54076 KOECK Niklas 1992 AUT Atomic

35 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Head

36 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli

37 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica

38 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

40 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

41 221117 GOWER Jack 1994 GBR

42 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

43 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol

44 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol

45 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol

46 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Fischer

47 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head

48 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Stoeckli

49 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

50 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer

51 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

52 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

53 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

54 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

55 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

56 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic

57 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

58 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

59 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer

60 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA Rossignol

61 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

62 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli

63 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

64 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

65 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

66 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

67 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

68 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK

69 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

70 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

71 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head

72 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE Atomic

73 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard













Foto: cristiano barni shutterstock