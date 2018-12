Seconda ed ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione di questi Assoluti invernali in vasca corta. Nella piscina da 25 metri romagnola day-2 decisamente intenso con i grossi calibri del nostro movimento protagonisti. Entreranno in scena, o per meglio dire in vasca, i “Gemelli Diversi” del nuoto italiano Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Greg, di ritorno dagli ottimi risultati ottenuti nelle World Serie delle acque libere, sarà tra le corsie e vorrà imporre la propria legge nei 1500 sl. Detti, invece, qualificatosi ai Mondiali nei 400 sl cimenterà nei 200 sl per divertirsi e verificare anche le sue condizioni su una distanza che ha sempre gradito. Ci sarà il secondo atto della sfida Fabio Scozzoli vs Niccolò Martinenghi nei 100 rana e lo stesso dicasi nei 100 farfalla dove i due medagliati a Copenhagen 2017 Piero Codia e Matteo Rivolta proveranno a regalare qualcosa di interessante. E poi Federica Pellegrini nei 100 stile libero per completare una due giorni ricca di emozioni, senza dimenticarsi di Simona Quadarella che nei 400 sl vuol realizzare la sua doppietta dopo la vittoria degli 800 sl.

Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2018: il programma e gli orari di oggi. Il calendario delle gare e come vederle in tv

Di seguito il programma della giornata caratterizzata da due sessioni: la prima dalle 9.30 alle 11:15 e la seconda dalle 16.15 alle 18.30 secondo il sistema delle finali a serie. Vi sarà la diretta su Rai Sport + HD e OASport sarà in piscina per offrirvi la DIRETTA LIVE testuale e molto altro.

1 DICEMBRE – TERZA SESSIONE

9.30 Serie 3 400m stile libero donne

9.47 Serie 3 50m dorso uomini

9.53 Serie 4 50m farfalla donne

10.00 Serie 6 200m stile libero uomini

10.16 Serie 2 50m rana donne

10.20 Premiazioni

10.28 Serie 4 100m rana uomini

10.39 Serie 3 400m misti donne

10.57 Serie 4 100m farfalla uomini

11.07 Premiazioni

11.17 Serie 2 4x50m stile libero donne

11.25 Premiazioni

11.40 Fine sessione

1 DICEMBRE – QUARTA SESSIONE

16.15 2a Serie 1500m stile libero uomini

16.33 Serie 3 200m farfalla donne

16.43 Serie 4 200m dorso uomini

16.56 Serie 4 200m rana donne

17.10 Serie 4 50m stile libero uomini

17.18 Serie 4 100m dorso donne

17.29 1a Serie 1500m stile libero uomini

17.47 Serie 4 100m misti donne

17.57 Serie 4 200m misti uomini

18.00 Serie 4 100m stile libero donne

18.10 Premiazioni

18.20 Serie 2 4x50m mista uomini

18.30 Premiazioni

18.45 Premiazioni società

19.00 Fine manifestazione













Foto: Diego Gasperoni