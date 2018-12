Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering 2018: programma, orari e tv. Il calendario della settimana

Dopo la pausa per il Natale, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna con le ultime due gare del 2018. A Semmering sono in programma un gigante ed uno slalom. La favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin, che va a caccia di un record: diventare la prima di sempre come numero di vittorie in un anno solare. Attualmente l’americana è ferma a 14 a pari merito con Marcel Hirscher, che non avrà più gare a sua disposizione. In gigante comunque Shiffrin dovrà vedersela anche con la nostra Federica Brignone che si presenterà in partenza con il pettorale rosso di leader della classifica di specialità.

Di seguito il programma completo delle gare a Semmering. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Rai Play, Eurosport Player e SkyGo.

OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale delle gare.

PROGRAMMA GARE SEMMERING 2018

Venerdì 28 Dicembre

ore 10.30 Prima manche gigante

ore 13.30 Seconda manche gigante

Sabato 29 Dicembre

ore 10.30 Prima manche slalom

ore 13.30 Seconda manche slalom













Foto: Cristiano Barni/ Shutterstock.com