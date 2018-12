Basket, Serie A in campo anche a Natale e Santo Stefano! Calendario e orario delle partite, il programma e come vederle in tv e streaming

Il mondo della palla a spicchi non si ferma mai, nemmeno a Natale e a Santo Stefano. Se il 26 dicembre era già capitato abbastanza spesso di vedere la Serie A in campo, molte meno volte è successo il giorno di Natale: ci provò la Virtus Bologna nel 2009 contro Ferrara, e fu un esperimento accantonato per lungo tempo.

Adesso, per il 25 dicembre, ci si riprova, con tre impegni tutti ravvicinati e racchiusi nel classico triangolo cestistico del nord dell’Italia: il derby Varese-Cantù, Milano-Brescia e Bologna-Reggio Emilia. Ognuna delle partite ha i suoi motivi d’interesse: la prima non ha bisogno di presentazioni, la seconda vede l’Olimpia in attesa della trasferta europea contro il Maccabi Tel Aviv, la terza segna il ritorno delle V nere all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, anche se saranno solo due le partite giocate nell’impianto (l’altra è quella del 6 gennaio contro Brescia) prima di rientrare al PalaDozza. Tra i match del 26, per motivi diversi, occhi particolari vanno messi su Sassari-Pesaro e Torino-Avellino.

Di seguito il programma completo delle partite della dodicesima giornata di Serie A 2018-2019, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player. Da notare che Eurosport 2 approfitta del Natale per mettere in piedi quello che a tutti gli effetti è un Basket Day.

MARTEDI’ 25 DICEMBRE

Ore 17:00 Openjobmetis Varese-Acqua S. Bernardo Cantù – Eurosport 2 ed Eurosport Player

Ore 19:00 A|X Armani Exchange Milano-Germani Basket Brescia – Eurosport 2 ed Eurosport Player

Ore 21:00 Segafredo Virtus Bologna-Grissin Bon Reggio Emilia – Eurosport 2 ed Eurosport Player

DOMENICA 26 DICEMBRE

Ore 17:30 Umana Reyer Venezia-Alma Trieste – Eurosport Player

Ore 18:15 Banco di Sardegna Sassari-VL Pesaro – Eurosport Player

Ore 18:15 Oriora Pistoia-Dolomiti Energia Trentino – Eurosport Player

Ore 19:00 Happy Casa Brindisi-Vanoli Cremona – Eurosport Player

Ore 20:45 Fiat Torino-Sidigas Avellino – RaiSport ed Eurosport Player

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo