Sci alpino, Coppa del Mondo Bormio 2018: programma, orari e tv. Il calendario della settimana

Dopo aver aperto i regali sotto l’albero di Natale, la Coppa del Mondo di sci alpino si rimetterà in marcia, in direzione della Valtellina. Gli atleti, infatti, saranno impegnati nella consueta due-giorni di Bormio che va a chiudere il 2018. Saranno di scena gli uomini-jet, dato che il programma prevede una discesa libera ed un supergigante sulla pista lombarda. Queste due gare rappresenteranno una ghiotta occasione per Max Franz e tutta la pattuglia austriaca per salire sul gradino più alto del podio, ma gli azzurri, con Dominik Paris, Christof Innerhofer ed Emanuele Buzzi, proveranno ad essere protagonisti sulla pista di casa.

Il fine settimana di Bormio sarà trasmesso in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BORMIO 2018/19

Venerdì 28 dicembre

ore 11.30 discesa libera

Sabato 29 dicembre

ore 11.45 supergigante

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: incent kriechmayr- cristiano barni shutterstock