Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino arriva in Austria a Saalbach dove saranno protagoniste le prove tecniche. Tutti nuovamente contro Marcel Hirscher, reduce dalla straordinaria vittoria in Alta Badia dove ha distrutto tutti gli altri avversari. L’austriaco è il super favorito sia in gigante che in slalom. Sarà ancora dominio?

Di seguito il programma completo delle gare a Saalbach. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Rai Play, Eurosport Player e SkyGo.

OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale delle gare.

PROGRAMMA GARE SAALBACH 2018

Mercoledì 19 Dicembre

ore 10.00 Prima manche gigante

ore 13.00 Seconda manche gigante

Giovedì 20 Dicembre

ore 10.00 Prima manche slalom

ore 13.00 Seconda manche slalom













Foto: Goran Jakus/ Shutterstock.com