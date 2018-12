Sci alpino, Coppa del Mondo Courchevel 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Francia a Courchevel. La gara francese segna il ritorno in pista di gigantiste e slalomiste. Grande attesa per Federica Brignone che difende il suo ruolo di leader nella classifica di specialità, ma ovviamente il pronostico pende dalla parte di Mikaela Shiffrin che punta alla doppietta nell’ultimo fine settimana prima di Natale.

Di seguito il programma completo delle gare a Courchevel. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Rai Play, Eurosport Player e SkyGo.

OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale delle gare.

PROGRAMMA GARE COURCHEVEL 2018

Venerdì 21 Dicembre

ore 10.30 Prima manche gigante

ore 13.30 Seconda manche gigante

Sabato 22 Dicembre

ore 10.30 Prima manche slalom

ore 13.30 Seconda manche slalom













