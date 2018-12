Sci alpino, Coppa del Mondo femminile Val Gardena 2018: programma, orari e tv. Il calendario della settimana

La Coppa del Mondo femminile 2018/19 recupera il weekend cancellato interamente in Val-d’Isére ed è pronta ad affrontare due giorni di gare in Val Gardena. Le nevi italiane, quindi, saranno ancora protagoniste per due prove veloci, una discesa libera ed un supergigante, sulla splendida pista della Saslong.

Le atlete proveranno a recuperare qualche punto nei confronti della dominatrice, anche, di questa stagione, la statunitense Mikaela Shiffrin che si sta dimostrando la migliore anche nelle discipline veloci. Ce la faranno le rivali a fermare il suo dominio?

La due giorni di gare della Val Gardena, sarà trasmessa in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le consuete DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

PROGRAMMA CDM DONNE 2018/19

VAL GARDENA

Martedì 18 dicembre

ore 12.30 discesa libera

Mercoledì 19 dicembre

ore 11.30 supergigante

Foto: sci alpino-nicole schmidhofer-mitch gunn shutterstock