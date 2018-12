Salto con gli sci, Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018: Norvegia in trionfo con Forfang, sul podio Zyla e Kobayashi. Insam è fuori dalla zona punti

La prima gara della terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile si è conclusa con il successo del norvegese Johann Andre Forfang davanti al polacco Piotr Zyla e al giapponese Ryoyu Kobayashi. La gara disputata sul trampolino HS134 di Nizhny Tagil (Russia) ha riservato delle sorprese soprattutto nella prima serie a causa delle condizioni del vento molto variabili che hanno fatto la differenza in positivo per alcuni atleti come il sorprendente russo Dmitriy Vassiliev (quarto dopo il primo salto, 17° alla fine). Nella seconda parte di gara si è rimescolata la classifica nella top10 con i recuperi del tedesco Stephan Leyhe (da 11° a 4°), il norvegese Robert Johansson (da 13° a 6°), il polacco Kamil Stoch (da 14° a 7°) ed il tedesco Karl Geiger (da 18° a 10°).



Forfang ha ottenuto il terzo punteggio nella prima manche a 4.4 punti dal leader Kobayashi, ma è riuscito ad ottenere una misura molto competitiva (129 metri) nella seconda prova nonostante delle condizioni di vento sicuramente più sfavorevoli rispetto a tutti gli altri e totalizzando 264.4 punti complessivi. Il polacco Zyla, secondo nella prima serie a 2.5 dalla vetta, è atterrato due metri più avanti rispetto al norvegese ma la compensazione del vento lo ha sfavorito relegandolo alla seconda piazza per appena due decimi di punto (262.2). L’ultimo a saltare è stato il leader di Coppa Ryoyu Kobayashi, il quale non è stato capace di sfruttare una folata di vento frontale nel migliore dei modi ed ha ottenuto 130.0 metri, una misura insufficiente per vincere la gara a causa della compensazione (in cui ha pagato 8 punti a Zyla) che lo ha costretto ad accontentarsi del terzo gradino del podio con 262 punti.

Peccato per Alex Insam, fuori dalla zona punti per la prima volta in stagione (aveva gareggiato solo a Wisla) con un salto abbastanza negativo da 121 metri ottenuto in condizioni di fortissimo vento frontale (1.27 m/s) che lo hanno certamente favorito nella seconda fase di volo. Tuttavia l’azzurro non è stato impeccabile e, a causa della compensazione del vento, ha chiuso la prima manche in 38ma posizione con 100.2 punti, non riuscendo così ad accedere alla seconda serie e di conseguenza alla zona punti (distante 7.4 punti).













Foto: Lapresse