LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA: Omar Visintin è secondo! Michela Moioli eliminata ai quarti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Tanta attesa per questo opening stagionale, in cui ritroveremo in azione tutti i più forti atleti del circuito, tra cui anche la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca, dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e la sfera di cristallo, è pronta a confermarsi subito regina. Il secondo tempo ottenuto nelle qualificazioni, dietro alla francese Nelly Moenne Loccoz, è un chiaro segnale in questa direzione. In gara ci saranno poi anche Raffaella Brutto, Sofia Belingheri e Francesca Gallina. In campo maschile il favorito sarà invece il francese Pierre Vaultier, mentre la punta azzurra sarà Omar Visintin, anche lui pronto ad essere subito protagonista. Proveranno a ben figurare anche il veterano Emanuel Perathoner, nono in qualifica, Lorenzo Sommariva, Michele Godino, Fabio Cordi, Filippo Ferrari e Matteo Menconi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 11.30. Buon divertimento! (Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com)

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la seconda gara

13.00 L’Italia sale quindi sul podio in questa prima gara della stagione a Cervinia grazie ad Omar Visintin, che coglie un ottimo secondo posto. Piazzamento anche per Fabio Cordi, che chiude decimo. In campo femminile delusione invece per Michela Moioli che è stata subito eliminata ai quarti. Bene invece Sofia Belingheri, che chiude all’ottavo posto, mentre Raffaella Brutto è dodicesima

12.58 SECONDO POSTO PER OMAR VISINTIN!!! Grande inizio stagionale per l’azzurro che ha lottato fino all’ultimo per la vittoria, ma non è riuscito a superare il tedesco Martin Noerl, che ha mantenuto il comando per tutta la gara. Completa il podio l’austriaco Hanno Douschan

12.55 Ci siamo, ora la Big Final con il nostro Omar Visintin a caccia del successo. I suoi avversari sono lo statunitense Leith, i tedeschi Beckhaus e Noerl e gli austriaci Pachner e Douschan

12.54 Decimo posto finale per Fabio Cordi, quarto in questo Small Final vinta dallo statunitense Holland

12.52 Passiamo ora alla Small Final maschile con Fabio Cordi

12.50 Vittoria netta della veterana statunitense Lindsey Jacobellis, che fa gara di testa dall’inizio alla fine. Seconda posizione per la ceca Eva Samkova, mentre il podio viene completato dalla britannica Charlotte Bankes

12.48 Ci si gioca invece ora la vittoria nella Big Final con la francese Moenne Loccoz, la ceca Samkova, la statunitense Jacobellis, la britannica Bankes e le svizzere Siegenthaler e Casanova

12.45 Ottavo posto finale per Sofia Belingheri, che è seconda alle spalle della svizzera Jost. Ultima e quindi 12ma Raffaella Brutto

12.40 Ora la Small Final con le azzurre Sofia Belingheri e Raffaella Brutto a caccia di un buon piazzamento

12.35 Caduta invece per Fabio Cordi, che dovrà quindi accontentarsi della Small Final. Passano invece in finale il tedesco Beckhaus, l’austriaco Pachner e lo statunitense Leith

12.33 VISINTIN IN FINALEEEE!!!!!! Non delude l’azzurro, che gestisce in modo perfetto questa batteria, sfruttando una caduta di Pullin per accelerare e andare a chiudere in seconda posizione, alle spalle dell’austriaco Douschan, terzo il tedesco Noerl

12.30 Ora la prima semifinale maschile con Omar Visintin

12.29 Nulla da fare, fuori ance Raffaella Brutto. L’azzurra è stata brava ad evitare la caduta che ha coinvolto Jost e Paul, ma poi davvero per pochissimo ha chiuso quarta, ad un nulla dalla britannica Bankes. Prima la statunitense Jacobellis, davanti alla svizzera Casanova

12.25 Noo!! Contatto per Sofia Belingheri, che chiude quinta e quindi eliminata. Passano in semifinale la francese Moenne Loccoz, la ceca Samkova e la svizzera Siegenthaler

12.23 Cominciano le semifinali femminili, nella prima ci prova Sofia Belingheri

12.21 Quattro azzurri quindi in semifinale: Omar Visintin e Fabio Cordi al maschile, Sofia Belingheri e Raffaella Brutto al femminile

12.20 Grande Fabio Cordi, vince la batteria e vola in semifinale!! Secondo posto per lo statunitense Kearney, terzo per l’austriaco Pachner. Quarto invece Lorenzo Sommariva, che viene quindi eliminato

12.18 Clamoroso! Eliminato Pierre Vaultier! Il bicampione olimpico in carica esce di scena ai quarti, chiudendo quinto la terza batteria. Passano invece il tedesco Beckhaus e gli statunitensi Deibold e Leith

12.15 Omar Visintin in semifinale!! Ottima gara dell’azzurro, che è bravo ad evitare le cadute e a chiudere al secondo posto alle spalle dello statunitense Holland, passa anche l’austriaco Douschan

12.12 Nulla da fare, quarto posto per Ferrari, che viene quindi eliminato. Vince l’australiano Pullin al fotofinish sul tedesco Noerl, terzo lo svizzero Lymann

12.10 Si passa ai quarti maschili con Filippo Ferrari nella prima batteria

12.08 NOOOO!!!! Eliminata Michela Moioli. Purtroppo esce subito di scena la campionessa olimpica, che sbaglia in partenza ed è costretta a rimontare. Quando si trovava terza ha poi osato troppo, è caduta ed è stata superata dalla russa Paul, chiudendo così quarta e quindi eliminata. Passano poi la britannica Bankes e la svizzera Jost

12.05 Semifinale anche per Raffaella Brutto! Gara in progressione per l’azzurra, che chiude terza poco dietro la svizzera Casanova e la statunitense Jacobellis

12.02 Sofia Belingheri in semifinale! L’azzurra è seconda alle spalle della ceca Samkova, terza la francese Pereira De Sousa, mentre Francesca Gallina chiude quinta ed è quindi eliminata

11.58 Passano le francesi Petit Lenoir e Moenne Loccoz e la svizzera Siegenthaler

11.56 Passiamo subito alla gara femminile, dove si parte direttamente dai quarti. Nella prima batteria non ci sono italiane

11.55 Quattro azzurri si qualificano quindi per i quarti di finale: Filippo Ferrari, Omar Visintin, Fabio Cordi e Lorenzo Sommariva

11.53 Nell’ultima batteria passa Lorenzo Sommariva, che involontariamente tocca però Michele Godino, che cade. Passano poi anche lo statunitense Kearney e il francese Surget

11.49 Anche Fabio Cordi passa ai quarti! Terzo posto per l’azzurro alle spalle degli austriaci Pachner e Jud

11.46 Nella sesta batteria restano in piedi solo in tre: il tedesco Beckhaus davanti al francese Pierre Vaultier, grande favorito e allo statunitense Leith

11.44 Esce fuori pista Matteo Menconi, che viene quindi eliminato. Passano gli statunitensi Vedder e Deibold e l’austriaco Haemmerle

11.40 Quarta batteria senza azzurri, passano il tedesco Berg e gli statunitensi Dierdorff e Holland

11.38 Omar Visintin ai quarti! Ottima batteria per l’azzurro che è secondo alle spalle dell’austriaco Douschan, terzo lo svizzero Koblet

11.35 No! Caduta per Emanuel Perathoner, che viene quindi eliminato. Passano gli svizzeri Lymann e Watter e l’australiano Hughes

11.32 Filippo Ferrari ai quarti! Terzo posto per l’azzurro nella prima batteria, dietro a all’australiano Pullin e al tedesco Noerl

11.27 Si inizierà però prima dalle gare maschili, con gli ottavi di finale. Sette azzurri hanno superano le qualificazioni, il migliore è stato Perathoner, nono

11.24 Per l’Italia i riflettori sono tutti puntati su Michela Moioli, che dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e la sfera di cristallo, è pronta a confermarsi regina di questa disciplina

11.21 Fra pochi minuti inizierà la prima gara della stagione a Cervinia, con gli azzurri che proveranno a essere subito protagonisti dopo i segnali positivi dati nelle qualificazioni

11.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di snowboardcross di Cervinia