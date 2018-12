LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen 2018 in DIRETTA: APOTEOSI ITALIA! Vittoria memorabile, Wierer supersonica!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live della staffetta 4×6 km femminile della seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi la formazione azzurra cerca la vittoria in una gara che la vede tra le favorite assolute per il successo.

Per quanto riguarda la composizione del quartetto femminile in prima frazione ci sarà Lisa Vittozzi, poi toccherà ad Alexia Runggaldier, che ha vinto il ballottaggio con Nicole Gontier. Terza azzurra in gara sarà Dorothea Wierer, mentre l’ultima frazionista italiana in gara sarà Federica Sanfilippo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della staffetta 4×6 km femminile di Hochfilzen (Austria), valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo di biathlon: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Start alle ore 11.15, la nostra diretta inizierà attorno alle ore 11.00. Buon divertimento! (Foto: Romeo Deganello)

La startlist e gli orari di partenza della gara

12.32 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 14.00 per la staffetta maschile.

12.27 Una gara che ha visto Dorothea Wierer disputare una terza frazione che non ci dimenticheremo mai: era undicesima, ha chiuso prima con tanto vantaggio sulle avversarie. Poi un’egregia Federica Sanfilippo in chiusura, perfetta al poligono!

12.26 Sanfilippo chiude in solitaria con 8″4 sulla Svezia e 11″8 sulla Francia. Quarta la Russia.

12.26 VITTORIAAAAAAAAAAAAAA!!! ITALIAAAAAAAAAAAAAAA!!! IMMENSEEEEEEEEEEEEE!!!!

12.25 Sta volando Sanfilippo, scatenatissima! In salita sta sgambettando, pazzesca!!! Andiamo a vincereeeeeee! Guadagna terreno, 15″ di margine!

12.24 NON PERDE NULLAAAA!!! 11″9 su Bescond e Oeberg! 900 metri all’arrivo, siamo vicini alla VITTORIA!

12.23 SI STA DIFENDENDO BENEEEEEEE!!! VAI FEDERICAAAAAAAAAA!!!

12.21 Dopo l’ultimo poligono Sanfilippo deve gestire 12″4 su Bescond e 13″4 su Oeberg. Sarà un ultimo giro palpitante, dovrà difendersi!

12.21 GRANDISSIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! IMMENSAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 5/5 ANCHE IN PIEDIIIIIIIIIII!!! Un errore per Francia e Svezia.

12.19 Oeberg ormai vede Sanfilippo, 11″ tra le due. Bescond a 20″. Ultimo poligono.

12.18 Attenzione anche alla Francia, Bescond è terza a 25″8 da Sanfilippo.

12.17 Ai 3,1 km Oeberg guadagna tanto e si porta a 14″ da Sanfilippo. E’ dura, dura, dura per la vittoria, purtroppo.

12.16 Oeberg è più forte di Sanfilippo, sarà davvero difficile per l’Italia. L’azzurra deve inventarsi qualcosa.

12.15 Pazzesco e veloce 5/5 per la svedese Oeberg, è seconda a 20″5 da Sanfilippo. Si giocano la vittoria. Francia terza a 34″8 con Bescond.

12.14 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! GRANDISSIMAAAAAAAAAAAAAAA!!! 5 SU 5!!!! SANFILIPPOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

12.13 La svizzera Meinen è stata ripresa da Bescond e Oeberg. Ora il primo poligono per Sanfilippo.

12.12 La Svizzera perde terreno (24″) da Sanfilippo, guadagnano Svezia e Francia a 30″ dall’azzurra.

12.11 Sanfilippo ora deve stare calma. Ha un buon vantaggio, non deve forzare sugli sci e pensare solo al poligono.

12.09 Al terzo poligono una superlativa e leggendaria Dorothea Wierer porta l’Italia in testa con 18″1 sulla Svizzera, 32″1 sulla Svezia, 33″6 sulla Francia, 40″5 sulla Russia, 41″ sulla Bielorussia. Praticamente ha dato 1’30” quasi a tutte in 6 km. PAZZESCAAAAAA DOROTHEAAAA! Ora siamo nelle mani (e nella carabina) di Federica Sanfilippo.

12.08 Ai 5,4 km Wierer al comando con 14″3 sulla Svizzera e 33″ sulla Francia.

12.06 NON LA FERMA NESSUNOOOOOOOOOOO!!! Dorothea se ne va sugli sci e rifila subito 8 secondi alla Svizzera!

12.04 Poligono in piedi perfetto per Dorothea Wierer. Era partita con 1’10” di ritardo, era undicesima. Dopo il secondo poligono è prima con mezzo secondo sulla Svizzera, 11″4 sulla Bielorussia, 25″2 sulla Russia, 31″ sulla Svezia, 32″ sulla Francia. Qualcosa di memorabile. Una rimonta indimenticabile.

12.03 2 giri di penalità per la Norvegia! La Francia si salva con le ricariche.

12.03 DIECI SU DIECIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! SE NE VAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! SCAPPIAMO VIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

12.01 STA VOLANDO! Dorothea Wierer va a riprendere la norvegese Tandrevold ed è quarta a 10″ dalla vetta!

11.59 Bielorussia e Svizzera, sorprendenti, sono in testa ai 3,1 km della terza frazione. A 15″ la Norvegia. Wierer è rientrata sul gruppetto delle quarte a 21″ dalla vetta.

11.58 Hanno sbagliato praticamente tutte. Al comando la Bielorussia con Sola, poi Svizzera a 1″7, Slovacchia a 14″, Norvegia a 21″, Russia a 23″, Francia a 25″, Italia settima a 28″3. Dorothea Wierer sta facendo una rimonta pazzesca.

11.57 IMPRESSIONANTEEEEEEEEEEEEE!! 5/5!!! RIAPRE TUTTOOOOOOOOOOOOOOO!!!

11.55 Pazzesca Dorothea, si porta a 44″ dalla testa. Ora il poligono.

11.54 Dorothea Wierer ha già guadagnato 16″ dalla testa in un chilometro! Vuole giocarsi il tutto per tutto!

11.50 A metà gara, dopo due frazioni, Slovacchia al comando con 20″ su Francia e Svizzera, poi Russia 22″, Austria 23″4, Norvegia 30″2, Bielorussia 30″7, Svezia a 34″. Italia 11ma a 1’07”, parte Dorothea Wierer che dovrà fare un miracolo.

11.48 Runggaldier proprio è ferma sugli sci. 56″7 ai 5,1 km. Una frazione che probabilmente ha compromesso tutto, anche il podio.

11.46 Slovacchia al comando con 9″6 sulla Francia, poi Austria 12″2, Russia 20″3, Svizzera 24″, Bielorussia 35″6, Norvegia 38″2, Svezia 39″3, Italia nona a 42″4. Runggaldier chiuderà ad oltre un minuto dalla vetta…

11.45 2 giri di penalità per la Germania, 2 ricariche per Runggaldier che fa sprofondare l’Italia. Una frazione disastrosa, ora anche il podio diventa difficile.

11.43 Ai 3,4 km Kuzmina domina con 17″8 su Preuss, poi a 31″ un gruppone con Francia, Svizzera, Russia, Svezia, Italia ed Austria. Ora il secondo poligono in piedi.

11.42 Questa frazione rischia di far evaporare le chance di vittoria dell’Italia.

11.41 Kuzmina sta facendo la differenza, Runggaldier soffre tantissimo sugli sci ed è stata ripresa da cinque avversarie!

11.40 Dopo il primo poligono a terra scappa via la Slovacchia con Kuzmina, 8″9 su Preuss e 16″7 su Runggaldier. Quarta la Svezia a 24″7, quinta l’Austria a 26″2, poi la Francia.

11.39 3 ricariche per Vita Semerenko, l’Ucraina perde tantissimo ed è 11ma a 44″ dalla Slovacchia.

11.38 5/5 per Kuzmina, Preuss e Runggaldier a terra.

11.36 L’Italia rischia di accusare davvero tanti secondi in questa frazione, Runggaldier proprio non va sugli sci. Ha già 11″ da Kuzmina ed è quinta, scavalcata anche dall’ucraina Vita Semerenko.

11.35 Kuzmina scappa via e si porta dietro la svedese Brossson. Già staccate Preuss e Runggaldier.

11.34 Alexia Runggaldier è una grande tiratrice, ma paga come passo sugli sci rispetto alle avversarie. Deve pensare solo a sparare bene. Lisa Vittozzi ha disputato una buona prima frazione, senza riuscire però a fare la differenza. E’ dura per la vittoria.

11.32 Al primo cambio Italia e Germania davanti, Slovacchia a 3 secondi, Svezia a 4″9, Ucraina a 5″9, Sesta la Francia a 18″, poi Russia (21″5), Austria (22″4) e Svizzera (25″6). In gara Alexia Runggaldier, è la frazione più debole per l’Italia: dobbiamo difenderci.

11.31 Vittozzi si porta in testa e prova a scappare via in salita.

11.30 Vittozzi sta tornando sulla coppia di testa, ma questa prima frazione non ha fatto selezione.

11.27 Dopo due poligoni al comando la Germania con Hinz, seconda l’Ucraina con Merkushyna a 8 decimi. Terza Lisa Vittozzi a 4″7, deve provare a rientrare subito. Ottava la Svizzera a 8″1, subito dietro la Francia.

11.26 Una ricarica in piedi per Lisa Vittozzi, non ci voleva. L’Italia è terza.

11.25 Vittozzi non ha forzato sugli sci, il gruppo è sostanzialmente compatto in vista del secondo poligono.

11.24 Italia, Svezia, Germania e Ucraina sono insieme.

11.21 Vittozzi al comando dopo il primo poligono con 4″1 sulla Svezia e 7″5 sulla Russia. Due ricariche per la Francia, 13ma a 18″.

11.20 5/5 di Vittozzi, velocissima! Scappa via!

11.19 Gruppo compatto, ci stiamo avvicinando al primo poligono. Vittozzi prova a spingere e guadagna qualche metro.

11.17 Attenzione alla Slovacchia che schiera nelle prime due frazioni Paulina Fialkova e Kuzmina.

11.16 Ritmi blandi in avvio. Davanti la Germania con Hinz, poi Lisa Vittozzi.

11.15 Iniziata la staffetta femminile.

11.14 La Finlandia non schiererà Kaisa Makarainen.

11.13 Ci siamo, le atlete si stanno posizionando in partenza.

11.08 Pericolose anche Francia, Germania e Svezia. L’Italia però sembra avere oggettivamente qualcosa in più. Le azzurre devono sparare bene.

11.05 Una delle avversarie più insidiose nella corsa alla vittoria sarà la Repubblica Ceca con Puskarcikova, Charvatova, Davidova e Vitkova.

11.02 Il piano tattico dell’Italia? Lisa Vittozzi dovrà consegnare l’ideale testimone a Runggaldier nelle primissime posizioni (possibilmente in prima). Alexia dovrà difendersi e badare a non sbagliare nulla al poligono. Dorothea Wierer, in terza, dovrà cercare di costruire un gap importante che poi toccherà a Sanfilippo difendere in ultima frazione.

11.00 Questo il quartetto dell’Italia: Lisa Vittozzi, Alexia Runggaldier, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo.

10.58 Inutile nascondersi: per quanto visto in questo avvio di stagione, l’Italia sarà la squadra da battere.

10.55 Buongiorno a tutti. Alle 11.15 prenderà il via la staffetta femminile di biathlon a Hochfilzen.