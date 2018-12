LIVE Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka 2018 in DIRETTA: inizia la stagione con le staffette, Italia all’assalto nella mista!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa di Coppa del Mondo a Pokjuka (Slovenia). Sulle nevi slovene andranno in scena due staffette (singola e mista). L’Italia, senza nascondersi troppo, punta al podio nella seconda gara, nella quale vanta il bronzo olimpico,

In continuità con lo splendido risultato di PyeongChang, Fabrizio Curtaz si affida all’usato sicuro. Sarà infatti Lisa Vittozzi al lancio seguita in seconda frazione da Dorothea Wierer. Unica differenza rispetto ai Giochi riguarda la terza e quarta frazione: sarà infatti il bronzo a Cinque Cerchi Dominik Windisch in terza e Lukas Hofer in quarta. Con questo ordine l’Italia vinse lo scorso anno a Kontiolahti e si augura, ovviamente di replicare. Nella single mixed relay, invece, vi saranno al via Federica Sanfilippo e Thomas Bormolini.

Gli avversari sembrano essere Francia e Norvegia. I transalpini, campioni olimpici, si presenteranno con Anais Bescond, Simon Desthieux e ovviamente con il fenomenale Martin Fourcade mentre a differenza della prova alle Olimpiadi vi sarà Justine Braisaz al posto Marie Dorin Habert, che si è ritirata dall’attività agonistica. Mentre nella prova singola mista si può registrare un abbassamento del livello con Anais Chevalier e Antonin Guigonnat. Per quanto riguarda i norvegesi, Tiril Eckhoff, Ingrid Tandrevold, Tarjei Bø e Johannes Thingnes Bø andranno a comporre un quartetto che fa davvero paura, per quanto si è visto nella fase pre-stagionale. Di ottimo livello anche la coppia al via della single mixed relay: Thekla Brun-Lie e Lars Helge Birkeland possono fare molto bene.

Attenzione anche alla Russia, che ai nastri di partenza vede Irina Starikh, Ekaterina Yurlova, Dmitry Malyshko ed Alexander Loginov. Per quanto riguarda la Germania Hinz, Herrmann, Horn, Doll comporranno la squadra che cercherà di lottare per il podio ma chiaramente l’assenza pesante di Laura Dahlmeier (2 ori e 1 bronzo a PyeongChang) peserà decisamente nella compagine teutonica.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa di Coppa del Mondo a Pokjuka (Slovenia): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00 con la staffetta single-mixed mentre alle 14.00 ci sarà la team-mixed. Buon divertimento!

Foto: Nicolò Persico