Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Londra 2018: l’Italia sale sul podio nell’inseguimento a squadre femminile! Quarto posto per gli uomini

L’Italia sale sul terzo gradino del podio nell’inseguimento a squadre femminile a Londra, dove si sta svolgendo la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di ciclismo su pista. Il quartetto formato da Elisa Balsamo, Simona Frapporti, Vittoria Guazzini e Silvia Valsecchi ha sconfitto nella finale 3°-4° posto il Team Breeze imponendosi con il tempo di 4:23.765 contro il 4:24.512 delle avversarie. Terza vittoria consecutiva invece per la Gran Bretagna che domina la finale con gli Stati Uniti, andando a doppiare le avversarie a metà gara.

Si deve invece accontentare del quarto posto il quartetto maschile, battuto in rimonta dalla Gran Bretagna. Elia Viviani, Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Michele Scartezzini hanno corso alla grande per tre chilometri, accumulando quasi due secondi di vantaggio. Negli ultimi tre giri gli azzurri sono però calati vistosamente e hanno subito la rimonta dei britannici che si sono imposti con il tempo di 3:59.609 contro il 3:59.639 dei nostri portacolori. Vittoria dell’Huub Wattbike Test Team che batte in finale il Belgio con il crono di 3:57.726 contro il 3:59.014 degli avversari.

Nella velocità a squadre maschile prosegue invece il dominio dell’Olanda, che centra la quarta vittoria consecutiva, battendo in finale la Gran Bretagna. Podio completato dalla Germania, che supera la Polonia. Al femminile successo della Cina, che supera in finale la Germania, mentre in questo caso l’Olanda è terza, grazie alla vittoria nella sfida con la Francia. Le azzurre Elena Bissolati e Miriam Vece non hanno invece superato le qualificazioni, chiudendo al 15° posto.













alessandro.farina@oasport.it

Foto: Twitter Federciclismo