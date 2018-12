Biathlon, Coppa del Mondo 2018-2019: domani la 15 km individuale femminile. Assenti Eckhoff e Dahlmeier, possibilità per Vittozzi e Wierer

Dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019: domani, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 15 km individuale femminile, che vedrà al via ben cinque italiane. Dunque nessuno spostamento di orario rispetto al programma iniziale nonostante il rinvio dell’individuale maschile in programma oggi: gli uomini gareggeranno alle 10.15.

Cominciamo dalle assenti: mancherà la tedesca Laura Dahlmeier, ma questo si sapeva sin dall’inizio della tappa norvegese, anzi il rientro della teutonica non dovrebbe avvenire prima di gennaio, ma non ci sarà neppure la norvegese Tirill Eckhoff, che aveva saltato le staffette per curare un malanno di stagione che però ancora la tormenta e che mette in dubbio a questo punto anche la sua presenza nella sprint dell’Immacolata.

Salgono così le quotazioni delle azzurre, in particolare di Lisa Vittozzi, vista in grande spolvero nella frazioni di apertura della staffetta mista domenica scorsa. Buone opportunità anche per Dorothea Wierer, leggermente meno brillante al tiro rispetto alla compagna, ma comunque autrice di una buona prova. Dovrà riscattarsi Federica Sanfilippo, opaca nella staffetta singola della stessa giornata, mentre saranno ovviamente all’esordio Alexia Runggaldier e Nicole Gontier.













Foto: Nicolò Persico