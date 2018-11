Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, Eurolega basket 2019: programma, orario e tv

L’Olimpia Milano continua la propria Eurolega, dopo la sconfitta di Barcellona, andando nella tana dello Zalgiris Kaunas, la Zalgirio Arena, uno dei palasport senza dubbio più caldi dell’intera Europa cestistica.

La formazione di Sarunas Jasikevicius ha cambiato dei pezzi rispetto a quella che ha trovato un miracoloso terzo posto nella scorsa stagione: tra gli elementi importanti non ci sono più Kevin Pangos, andato proprio al Barça, e Beno Udrih, del quale l’attività agonistica è ferma, presumibilmente per sempre. Sono entrati l’ex CSKA Leo Westermann e l’ex Miami Heat Derrick Walton, tra gli altri, oltre a un nutrito gruppo di lituani. La parte importante, comunque, è quella che sta in panchina: parliamo di un uomo che è stato straordinario in campo e che sta dimostrando di poterlo diventare anche in panchina. Contro lo Zalgiris, Milano dovrà fare a meno di Nedovic per infortunio, oltre che di Burns e Fontecchio per chiamata della Nazionale, da cui è stato richiamato Andrea Cinciarini per far fronte alla scarsità di materiale umano tra i piccoli allo stato attuale: restano, infatti, i dubbi sulle possibilità di utilizzo di Della Valle.

Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano si disputerà giovedì 29 novembre alle ore 19. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE

Ore 19.00 – Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano













Credit: Ciamillo