Juventus-Valencia, Champions League calcio 2019: programma, orario e tv

Domani, martedì 27 novembre, tornerà in scena la Champions League 2018-2019 di calcio. La Juventus scenderà in campo alle 21.00 a Torino contro gli spagnoli del Valencia per la quinta giornata della fase a gironi. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono in testa al Gruppo H con 9 punti, ma arrivano dalla beffarda sconfitta rimediata contro il Manchester United nei minuti finali.

Sfida da non sottovalutare per Giorgio Chiellini e compagni. Con una vittoria la formazione bianconera si assicurerebbe la qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo, ma il Valencia cercherà disperatamente di fare risultato per mantenere aperte le speranze di accesso alla seconda fase. Nella gara di andata la Juventus mise in campo una prestazione di assoluto livello vincendo per 2-0 nonostante l’inferiorità numerica dal 29′ del primo tempo per l’espulsione di Cristiano Ronaldo.



La partita è in programma domani, martedì 27 novembre, all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.00. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva da Sky sul canale 204 (Sky Sport Arena). La sfida sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go. OA Sport vi proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere nemmeno un’azione del match. Di seguito il programma completo.

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE

ore 21.00 Juventus-Valencia

diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), diretta streaming su Sky Go

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport













roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com