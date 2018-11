Volley, Valentina Diouf riparte dal Brasile: “Tornato il sorriso. La Nazionale? Porte aperte ma devono esserci le condizioni”

Valentina Diouf sembra essere davvero rinata in Brasile, la 25enne è assoluta protagonista con la maglia del Sesi Bauru San Paolo e si sta esprimendo su ottimi livelli come testimoniano i 25 punti segnati nella finale d’andata del campionato paulista vinta per 3-2 contro l’Osasco (domani il match di ritorno). Il campionato regionale, in attesa dell’inizio della Superliga brasiliana tra una decina di giorni, ci sta restituendo l’opposto che nelle ultime stagioni aveva faticato a ingranare dopo i superlativi Mondiali casalinghi di quattro anni fa.

Gigante di 202 cm, Valentina Diouf riparte dal Sudamerica e alla vigilia della finale paulista ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche delle differenze che ha trovato rispetto al campionato italiano: “Nonostante da noi si giochi una pallavolo fisica, anche qui in Brasile c’è grande cura del corpo. Ci alleniamo anche tre volte al giorno, facciamo quotidianamente pesi. Per loro la prevenzione è tutto. E anch’io fisicamente sono cambiata, sono più asciutta ma più forte“.

L’opposto ha parlato anche di Nazionale: “Ho seguito l’Italia durante i Mondiali e devo dire che sono state molto brave. Peccato per la finale. Mi manca l’azzurro? Per quella maglia ho dato e darei ancora. La porta non è chiusa ma devono esserci determinate condizioni“. L’ottimismo sembra essere ritornato: “Mi sento bene, sono serena e ho ritrovato positività. Mi è addirittura tornato il sorriso“. Sul campionato di Serie A1, invece: “Ho visto che Busto (la sua ultima squadra, ndr) è partita con due vittorie. Ma io seguo in particolare la mia amica Federica Stufi, tifo per lei“.

Valentina spera anche di vivere il carnevale a Bahia perché avrà dei giorni liberi in quel periodo, si è già fatta affascinare dai meravigliosi paesaggi del Brasile e il clima con 30 °C costanti le piace molto anche se sarà un po’ strano spegnere le candeline il 10 gennaio senza la neve.













Foto: FIVB